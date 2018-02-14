Tek haneli enflasyon için 5 adım

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Bu yıl iç talepteki artış daha ılımlı olacak. Dört beş ana faktör var özetle biz enflasyonun bu sene tek haneye ineceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyonun bu sene tek haneye ineceğine inandıklarını belirterek; Merkez Bankası (TCMB) ve hükümet olarak bunun için gerekli çabayı gösterdiklerini ve göstermeye devam edeceklerini söyledi.

Şimşek Reuters ile yaptığı söyleşide, "Bu yıl İç talepteki artış daha ılımlı olacak. Dört beş ana faktör var özetle biz enflasyonun bu sene tek haneye ineceğine inanıyoruz. TCMB ve hükümet olarak enflasyonun tek haneye inmesi için gereken çabayı gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Şimşek kamu fiyat ayarlamalarında dezenflasyona destekleyici bir yaklaşım içerisinde olmayı planladıklarına da dikkat çekerek; bir diğer taraftan ise Gıda Komitesi'nde yapısal konuların çalışıldığını, bu kapsamda son olarak sera üretimi artırmak için yapısal tedbirlerin değerlendirildiğini söyledi.

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ŞİMŞEK BELİRLEYİCİ FAKTÖRLERİ SIRALADI

"Enflasyonda dört beş faktör belirleyici" diyen Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birincisi kur. İlave bir dış şok yaşanmaz ise reel efektif kur endeksinde gelinen nokta itibarıyla Türkiye'deki varlıkların dışarıdan cazip görüldüğü gerçeği... Türkiye dışarıdan baktığınızda değerleme olarak cazip. Biz dış dengede bir kötüleşme öngörmüyoruz, aksine geçen yıla göre iyileşme öngörüyoruz. Zaten ciddi bir düzeltme olmuş, dolayısıyla bizim dış bir şokun olmayacağı varsayımıyla enflasyona bu kanaldan destekleyici etki olma ihtimalini yüksek görüyoruz" dedi.

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Enflasyonda ikinci etkenin gıda fiyatları olacağını belirten Şimşek, "Gıdada fiyat artışları makulleşme yolunda. Bir taraftan yapısal tedbirler aldık, bir taraftan da konjonktürel tedbirler almaya devam ediyoruz. Burada da kuraklık riski olmaması halinde bu kanalın da enflasyonu destekleyici olmasını öngörüyoruz." diye konuştu.

Enflasyonda üçüncü etkenin petrol fiyatları olacağını belirten Şimşek, "Petrol fiyatları 70 dolara doğru çıktı ancak 60 dolara doğru geri iniyor. Petrol fiyatları 60-70 bandında kalırsa ciddi bir olumsuz etki olmaz" dedi.

Dördüncü etkinin beklenti kanalı olacağını belirten Şimşek "Bu önemli. TCMB sıkı bir duruşa sahip. TCMB şu anda enflasyonu tek haneye indirmeye odaklanmış durumda" dedi.

Enflasyonu etkileyen beşinci kanalın da kamu fiyat ayarlamaları olacağını belirten Şimşek, "Burada maksimum hassasiyet var. İmkanlar olursa buradan dezenflasyona destekleyici bir yaklaşım içerisinde oluruz" ifadelerini kullandı.

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