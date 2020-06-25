‹ Önceki Haber Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı Sonraki Haber › "Euro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına likidite sağlayacak" "Euro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına likidite sağlayacak"

"Tedbirleri yumuşatan son şirket olacağız"

25.06.2020 - 13:19
"Tedbirleri yumuşatan son şirket olacağız" | Ekonomi Haberleri

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Yolbulan, "Pandemi ile mücadelede nasıl çalışmaları başlatan ilk şirketlerden biri olduysak, güzel günler geldiğinde tedbirleri yumuşatan son şirket olacağız" ifadesini kullandı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çalışanlarının sağlıklarını gözeterek üretimi sürdürdüklerini bildirdi.

Dünyanın çok zor ve kritik günlerden geçtiğine işaret eden Yolbulan, bir yandan çalışanların sağlıklarını üst seviyede korurken diğer yandan da ekonomik uğraşlarını sürdürdüklerini belirtti.

KARDEMİR'in kuruluşundan bu yana geçen 83 yıllık köklü geçmişine zorlu tüm süreçleri sığdırdığı gibi, bunlara karşılık birçok başarı ve ilkleri de sığdırmayı başardığının altını çizen Yolbulan, şunları kaydetti: "Sektörümüz, dünyada yaşanan herhangi bir küresel sıkıntıdan çabuk etkilenen, krizlere açık ve meşakkatli bir haldedir ancak her şeye rağmen üretmek ve bu ülkeye katma değer yaratmak bizim birinci görevimizdir. Neredeyse ikinci dalga olarak nitelendirilebilecek bir sürecin daha içine girmekteyiz. Şehrimizde vaka sayıları artmakta, tedbirler sıkılaşmaktadır. KARDEMİR olarak tüm yönetici ve çalışan kadrolarımız ile koronavirüs ile mücadelede bu denli organize bir halde olmamızdan gururluyuz."

Yolbulan, "Pandemi ile mücadelede nasıl çalışmaları başlatan ilk şirketlerden biri olduysak, güzel günler geldiğinde tedbirleri yumuşatan son şirket olacağız. Başta tüm sağlık çalışanlarına, güvenlik güçlerine ve idari kuruluşlara bu zor süreçte gösterdikleri olağanüstü çalışmalar için teşekkür ederim. KARDEMİR olarak, tüm imkanlarımız ve çalışmalarımız ile sürdürülen bu mücadelede devlet kurumlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
114.139 Değişim: -0,27% Hacim : 17.849 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 113.420 25.06.2020 Yüksek 114.975
Açılış: 114.392
6,8538 Değişim: -0,03%
Düşük 6,8449 26.06.2020 Yüksek 6,8569
Açılış: 6,856
7,6909 Değişim: -0,03%
Düşük 7,6816 26.06.2020 Yüksek 7,6989
Açılış: 7,693
388,83 Değişim: 0,01%
Düşük 388,17 26.06.2020 Yüksek 389,41
Açılış: 388,79
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.