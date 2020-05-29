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"Tedbirler salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacak"

29.05.2020 - 11:28
"Tedbirler salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacak" | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu'nda, "Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı değerlendirilmektedir" denildi.

Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu açıklandı. Rapordan öne çıkanlar şöyle:

* Koronavirüs salgını küresel büyüme görünümünü belirgin ölçüde zayıflattı.

* Salgına ilişkin gelişmeler ve belirsizlikler küresel risk iştahının gerilemesine, uluslararası piyasalarda oynaklığın artmasına ve küresel finansal koşulların sıkılaşmasına neden olurken, bu dönemde gelişmekte olan ülkelerden yüksek miktarda portföy çıkışları gerçekleşmiştir.

* Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı değerlendirilmektedir.

* Hanehalkı borçluluk oranı, gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altındaki seyrini sürdürmekte, reel sektörün yabancı para borçluluk oranındaki ve yabancı para açık pozisyonundaki gerileme devam etmektedir.

* Düşük seyreden finansman maliyetleri, sunulan teşvikler ve alınan politika önlemleri önümüzdeki dönemde kredi büyümesini desteklemeye devam edecek.


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