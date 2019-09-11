TEB'den enflasyona endeksli lira bazlı vadeli mevduat | Ekonomi Haberleri

TEB, lira birikimi yapan müşterilerine, enflasyona endeksli lira bazlı vadeli mevduat ve enflasyona karşı korumalı lira bazlı vadeli mevduat ürünleriyle birikim alternatifleri sundu.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "Ürünlerimiz yabancı para mevduatı olan müşterilerimizi liraya geçişe de teşvik ediyor" dedi. Mendi, "Müşterilerimiz tarafından ürünlere yoğun ilgi ve talep oldu. Uygulamaya aldığımız mevduat ürünlerimiz ile tasarrufu ön plana çıkartırken; birikimi olan müşterilerimizi de enflasyona karşı daha korumalı hale getiriyoruz" derken, "Enflasyona Endeksli Lira Bazlı Vadeli Mevduat ve Enflasyona Karşı Korumalı Lira Bazlı Vadeli Mevduat ürünlerinin, bir yıldan uzun vadeli üründe, stopaj oranı uygulanmadığı için enflasyonun üzerinde verilen mevduat pirimi ile doğrudan reel getiri anlamına geldiğini de vurguladı.

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TEB tarafından uygulamaya alınan, Enflasyona Endeksli Lira Vadeli Mevduat ürünü, müşterilere, hesap açılış tarihinde piyasa koşullarına uyumlu seviyelerde sabit bir vadeli mevduat faiz oranı taahhüt ediyor. Üç aydan uzun vadeli olarak açılabilecek bu üründe, vade sonunda ilan edilmiş güncel yıllık TÜFE oranı + ilave oran ile sabit vadeli mevduat faiz oranını karşılaştırıp bu oranlardan yüksek olanı da doğrudan müşterinin hesabına yatırılıyor.

Enflasyona Karşı Korumalı Mevduat ürününde ise müşterilere başlangıçta belli bir faiz oranı taahhüdü yapılmıyor. Ancak, bir yıl üzeri vadede stopaj kesintisi olmaksızın birikimlerini Lira mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahiplerine, vade sonunda oluşacak enflasyon oranına göre TÜFE + enflasyon marjı veriliyor. Bir yıldan uzun vadeli olarak açılabilecek hesapta; üç ayda bir faiz ödemesi ya da yıllık faiz ödemesi seçenekleri de mevcut.

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