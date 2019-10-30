TEB sendikasyon kredisi sağladı | Ekonomi Haberleri

TEB, 306 milyon Euro ve 61.5 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladı.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) uluslararası bankalardan 306 milyon Euro ve 61.5 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladı.

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Bankadan 28 Ekim'de KAP'a yapılan açıklamada ihracatın finansmanı amaçlı kullanılacak olan 367 gün vadeli kredinin toplam maliyetinin dolar dilimi için Libor artı yüzde 2.25 ve euro dilim için Euribor artı yüzde 2.10 olduğu belirtildi

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