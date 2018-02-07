TEB 2017 kârını açıkladı

TEB, 2017 yılını 1 milyar lira kâr ile tamamladı. Bankanın toplam aktiflerinin yüzde 74'ünü krediler oluştururken, takipteki kredilerinin oranı yüzde 3 oldu.

Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) aktif toplamı 2017'de yüzde 8 artarak 85.8 milyar TL'ye ulaşırken, net kârı 1,068.8 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçen yıl, bankanın toplam aktiflerinin yüzde 74'ünü krediler oluşturdu. TEB kullandırdığı toplam 63.3 milyar TL'lik kredinin yarıya yakını KOBİ'lere gitti.

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Bankanın takipteki kredilerinin oranı yüzde 3.02 olurken, toplam mevduatı yüzde 12 artarak 55.6 milyar TL'ye ulaştı.

TEB'in özkaynakları 2017'de yüzde 16 büyüyerek 9 milyar TL'ye, sermaye yeterlilik rasyosu da hedef oran olan yüzde 12'nin üstünde yüzde 16.12 olarak gerçekleşti.

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