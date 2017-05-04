"TCMB para politikasını kademeli gevşetebilir"

Societe Generale, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikasını kademeli şekilde gevşetmeye başlayabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın en büyük ikinci bankası Societe Generale TÜİK'in Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrasında değerlendirme notu yayınladı. Societe Generale, Merkez Bankası'nın gelinen seviyelerden para politikasını yavaş yavaş gevşetmeye başlayabileceğini savundu.

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Yurt içi enflasyonun Nisan ayı itibariyle tepe yapmış olabileceğini düşündüklerini belirten Societe Generale, Türk Lirası'ndaki güçlenmeye bağlı olarak enflasyon yörüngesinin aşağı dönebileceğini ifade etti.

TCMB'nin efektif fonlama faiz oranını kademeli şekilde düşürmek için önümüzdeki aylarda daha fazla esnekliğe sahip olabileceğini savunan Societe Generale, kurlardaki gerilemenin, uzun vadeli enflasyon endişeleri yüksek seyretmeye devam etse de, getiri eğrisinde normalleşmeye öncülük edebileceğini vurguladı.

Societe Generale, TL'de devam eden güçlenme, gelişmekte olan piyasalardaki olumlu ortam ve devlet borçlanma piyasalarına yavaş yavaş sermaye girişleri yaşanmasının TCMB'ye politika politika normalleştirme için daha fazla alan vereceğini belirtti.

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