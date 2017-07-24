TCMB faizleri değiştirecek mi? İşte ünlü bankanın beklentisi

Goldman Sachs, TCMB'nin bu haftaki faiz kararında değişikliğe gitmeyeceği beklentisinde olduğunu açıkladı.

Dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs, "Fiyatlama davranışına yönelik riskler sürerken", Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta vereceği faiz kararında değişikliğe gitmeyeceği öngörüsünde olduğunu bildirdi.

TCMB, 27 Temmuz Perşembe günü toplanacak. Goldman Sachs, açıklamasında, bankanın, geç likidite faizini yüzde 12.25, gecelik borçlanma faizini yüzde 9.25'te ve şu an kullanımda olmayan 1 haftalık repo faizini yüzde 8'de tutmasını beklediğini belirtti. Bu faizler, bankanın 15 Haziran'daki toplantısında da değişmemişti.

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Goldman'ın açıklamasında, enflasyondaki aşağı yönlü sürprizler ve Fed ve Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen güvercin yorumlarla desteklenen kur göz önünde bulundurulduğunda, Türk Lirası'na küresel faktörlerden gelen aşağı yönlü baskıların hafiflediği kaydedildi.

Goldman Sachs, bunun yanı sıra, Türkiye'de manşet enflasyonun Temmuz ayında tek haneye ineceğini, ancak sonra bir kez daha yükselerek Ekim ayında yüzde 11 seviyesinin hemen aşağısında zirveye ulaşacağı beklentisinde.