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"TCMB elindeki araçları kullanmaya devam edecek"

28.10.2020 - 14:34 | Son Güncelleme :
"TCMB elindeki araçları kullanmaya devam edecek" | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası Ekim ayına ilişkin gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantı özetlerinde, "TCMB salgının ekonomiye etkilerini izleyerek elindeki araçları kullanmaya devam edecek" mesajında bulundu.

Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayına ilişkin gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetlerinde öne çıkan mesajlar şöyle:

*Eylül'de çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları artmış, eğilimleri bir miktar zayıflamakla birlikte yüksek seviyelerini korumuştur

*Ekim ayından itibaren geçerli olmak üzere hanehalkı, sanayi ve ticarethaneler tarafından kullanılan elektrik fiyatları artmıştır

*Merkez Bankası, salgının Türkiye ekonomisine etkilerini izleyerek elindeki araçları fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda kullanmaya devam edecektir

*Eğitim hizmetlerindeki KDV düzenlemesi bu grupta enflasyonu olumlu etkilemiştir

*TCMB, enflasyon beklentilerini kontrol altına almak, dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla Ağustos ayından itibaren attığı sıkılaşma adımlarını kademeli olarak güçlendirmiştir.

*Finansal koşullardaki sıkılaşmayla birlikte kredi büyümesinde gözlenen yavaşlamanın yanı sıra ağırlıklı ortalama fonlama maliyetindeki artış eğiliminin önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi enflasyon görünümünü olumlu etkileyecektir

*İlave sıkılaşma adımlarının, fiyatlama davranışları, beklentiler ve enflasyon görünümü üzerindeki etkileri yakından takip edilmeye devam edilecektir


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