TCMB Başkanı Çetinkaya görevden alındı! Yeni başkandan ilk açıklama | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alınarak, yerine Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız şekilde uygulamaya devam edeceğim" dedi.

TCMB açıklamasına göre Başkan Uysal, "hedefler doğrultusundaki politikalarla ilgili iletişim kanallarının en üst düzeyde kullanılacağını" belirtti