TBB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın: Hızlı büyüme trendi sürdürülüyor | Ekonomi Haberleri

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın, "Sektörün bilanço ve kredileri, milli gelire oranla sergilemekte olduğu daha hızlı büyüme trendini sürdürüyor. Bu dönemde bankacılık sektörü, iş yönetiminin en önemli bileşeni olan teknolojide üstün olduğunu gösterdi" dedi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, TBB'nin 63. Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sosyal ve ekonomik hayatı her yönüyle etkileyen bir dönemin yaşandığını, böylesi daha önce tecrübe edilmemiş olan bu sorunun ekonomik yansımaları ile baş edebilmek ve ekonomik faaliyeti desteklemek için ülkelerin bilinen araçlarla para ve maliye politikalarını seferber ettiğini söyledi.

Türkiye'de de benzer uygulamaların tecrübe edinildiğini, toplum sağlığını ve istihdamı korumaya yönelik önlemlerin belirleyici olduğunu dile getiren Aydın, "Ekonomide, destekleyici ve kapsayıcı nitelikte karma bir maliye, para ve kredi politikası uygulandı. Maliye ve kredi politikasında hareket alanımız vardı. Makro dengenin sürdürülebilir olması yanında düzenlemelerde yapılan esnekliklerin de olumlu etkisiyle bankalar, bu sürecin başarıyla yönetilmesine destek oldu." diye konuştu.

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Bankaların, bireysel ve kurumsal kredi ihtiyacı yanında pandeminin doğal bir sonucu olarak kamunun artan borçlanma ihtiyacının finansmanına da katkı sağladığını aktaran Aydın, "Bankacılık hizmetleri ve ödeme sistemi kesintisiz olarak çalıştırıldı. Bu sayede çek, senet ve kredi kartları gibi araçlarda tahsilat oranı makul düzeylerde seyretti. Bankalar, sorunlu kredide iyi bir yönetim sergiledi. Yapılandırma ve yeniden vadelendirmeye hız verilerek aktif kalitesi yönetimindeki etkinlik daha da artırıldı." değerlendirmesinde bulundu.

"SEKTÖRÜN BİLANÇO VE KREDİLERİ DAHA HIZLI BÜYÜME TRENDİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Hüseyin Aydın, bankacılık sektörünün son dönemlerde büyümeye devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti: "Sektörün bilanço ve kredileri, milli gelire oranla sergilemekte olduğu daha hızlı büyüme trendini sürdürüyor. Bu dönemde bankacılık sektörü, iş yönetiminin en önemli bileşeni olan teknolojide üstün olduğunu gösterdi. Teknolojik altyapı ile müşteriye verilen hizmetleri şube dışı ve ağırlıklı olarak dijital kanallarla sunma konusunda maharetini göstermekle birlikte zorunlu haller dışında banka şubeleri açık tutuldu. Ancak bu tür dönemlerde daha belirgin görüldüğü üzere, kaynak talebi, finansal sistemin yüzde 90'ını oluşturan bankacılık sektörünün omuzlarında kalmaya devam etti. Bu çerçevede, bankacılık dışı finansal sektörün büyütülmesi, kurum ve araç çeşitliliğinin artırılması, sermaye piyasalarının, sigortacılık sisteminin geliştirilmesinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Finansal sistemin güçlenerek büyümenin finansmanına ve şokların yönetilmesine daha fazla katkı vermesine imkan sağlanması konusunda desteklerinizle bu yolda başlatılan çalışmaların daha da hızlandırılmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz."

"ÜLKESİ OLMAYANIN BANKASI YA DA MÜŞTERİSİ DE OLMAZ"

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın, yakın dönem tecrübelerinin ekonomi büyüdükçe ve güçlendikçe bankacılık sektörünün daha sağlıklı çalıştığını, büyüdüğünü ve güçlendiğini gösterdiğini belirtti.

Aydın, devamla şu değerlendirmelerde bulundu: "Bankalar olarak, 3 bilançoya önem veriyoruz; müşterilerimizin, bankalarımızın ve ülkemizin... Sadece kendi bilançolarımızı değil, müşterilerimizin ve ülkemizin bilançosunu da dikkate alma konusunda her geçen gün

daha fazla mesafe almakta olduğumuzu görüyorum. Ancak şu konuyu da dikkatlere getirmek istiyorum. Firma sahipleri ve ortaklarının da kendi kişisel bilançoları ile firmalarının bilançolarında aynı hassasiyeti göstermeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu 3 bilanço içinde eğer birini tercih edeceksek küçük hesaplarla uğraşmadan ülke bilançosunu tercih edeceğimiz konusunda herkes emin olmalıdır. Ülkesi olmayanın bankası ya da müşterisi de olmaz. Bunun farkındayız ve faaliyetlerimizi bu yönde sürdürüyoruz. Sağlıklı bir ekonominin yanı sıra

toplum sağlığının önemini bir kez daha hatırladığımız bu zor dönemin iyi yönetilmesinde hükümetimize ve emeği geçen herkese, siz meslektaşlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz."

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