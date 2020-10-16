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TBB: Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacak

16.10.2020 - 13:55 | Son Güncelleme :
TBB: Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacak | Ekonomi Haberleri

Türkiye Bankalar Birliği, salgının etkilerinin azaltılmasını desteklemek amacıyla Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacağını bildirdi.

Türkiye Bankalar Birliği, Turizm Destek Paketi Uygulamasına  başlanacağını belirterek, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Salgının etkilerinin azaltılması, üretim ve istihdam kapasiteleri  ile piyasa değerlerinin korunmasını desteklemek amacıyla, turizm  sektöründeki işletmeler yanında bu işletmelerin tedarikçilerinin maaş  ve kira ödemeleri ile sözleşme veya faturaya bağlı sabit giderlerinin,  nakit ihtiyaçlarının ve kurumsal kredi kartı harcamalarının  karşılanması için Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacaktır. 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu  kefaleti ile bankalar* tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacaktır.

Krediler, 01 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay  ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacaktır. Faiz oranı, sabit  faizli krediler için azami  yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF + 250 baz puan olarak belirlenmiştir. 


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