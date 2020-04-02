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TAV zaruri olmayan yatırımlarını erteledi

02.04.2020 - 08:26
TAV zaruri olmayan yatırımlarını erteledi | Ekonomi Haberleri

TAV 2020 için planladığı yatırımlardan zaruri olmayanları ertelerken; yıl sonu beklentilerinde revizyona gideceğini açıkladı.

TAV Havalimanları koronavirüs salgını sonrası yaşanan gelişmeler nedeniyle bu yıl için planladığı yatırımlardan zaruri olmayanları ertelediğini; 2020 beklentilerinde de revizyona gideceğini duyurdu.

Şirket dün akşam KAP'a yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle faaliyet gösterdiği ülkelerde işletmesini üstlendiği havalimanlarındaki uçuş sayılarının etkilendiğine işaret ederek, operasyonel maliyetlerini azaltmak için gerekli çalışmaları yaptığını açıkladı.

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Şirket bu kapsamda personel giderleri ile ilgili olarak, Kısa Çalışma Ödeneği'ne Türkiye'de TAV Havalimanları Holding ve grup şirketleri için başvurulduğunu; 2020 için planladığı yatırımlardan zaruri olmayan kalemlerin de ertelendiğini belirtti.

Açıklamada, "Salgının etkisinin süresi ve büyüklüğüyle ilgili farklı senaryolar ve eylem planları üzerine çalışılmakta olup, şirketimizin yıl başında kamuoyu ile paylaştığı 2020 yılına ilişkin beklentiler, ilgili çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından ilerleyen günlerde revize edilerek kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.


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