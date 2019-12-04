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"Tataristan ile ticaret hacmimizdeki artış memnuniyet verici"

04.12.2019 - 14:16
"Tataristan ile ticaret hacmimizdeki artış memnuniyet verici" | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, Türkiye ve Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti sanayilerinin birbirini tamamlayıcı özelliklere sahip olduğunu belirterek, "Tataristan ile ticaret hacmimizdeki artış bizim için memnuniyet verici. Kısa süre içinde ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarabiliriz, bunun önünde hiçbir engel yok." dedi.

Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 19. Uluslararası Makine Üretimi Fuarı, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla başladı.

Varank, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinde Tataristan ile ekonomik iş birliğinin önemli bir boyut oluşturduğunu söyledi.

TÜRK ŞİRKETLERİNDEN 2,5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Türkiye ile Tataristan'ın ticaret ve karşılıklı yatırımlarda güçlü ortaklıkları olduğuna dikkati çeken Varank, "Tataristan ile ticaret hacmimizdeki artış bizim için memnuniyet verici. Kısa süre içinde ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarabiliriz, bunun önünde hiçbir engel yok. İki ülkenin sanayileri birbirini tamamlayıcı özelliklere sahip. Bu manada gelecekteki iş birliklerimiz açısından sağlam bir zemin mevcut diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

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Varank, Tataristan'ın Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu dile getirerek, ülkede yatırımları bulunan 140 Türk şirketinin Tataristan ve Rusya ekonomisine katkı sağladığını söyledi. Bakan Varank, "Şirketlerimizin 2,5 milyar doları bulan yatırımları hem Tataristan'a hem Rusya'ya katma değer ve ihracat olarak büyük katkılar sağlıyor." diye konuştu.

TATAR YATIRIMCILARA TÜRKİYE DAVETİ

Tataristan'ın savunma sanayisi ve makine imalatında potansiyele sahip olduğuna işaret eden Varank, bu alanların ekonomide çarpan etkisi sağladığını, bu alanlarda geliştirilen teknoloji ve ürünlerin ekonominin genelini etkilediğini bildirdi.

Varank, makine sektörünün Türkiye'de stratejik alan olarak belirlendiğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Buradaki kapasitemizi artırmaya dönük çok yenilikçi programlar uyguluyoruz. Bunlardan biri de Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı. Yerli yabancı ayrımı yapmadan gerek Ar-Ge gerek üretim yapmak isteyen tüm şirketleri ülkemize davet ediyoruz ve Türkiye'de üretim yapmak için onlara oldukça cazip teşvikler sunuyoruz. Diğer pazarlara yönelik yatırımlar da Türkiye'de gerçekleştirebilir. Böylece hem Türkiye hem Tataristan hem de Rusya'nın kazanmasına vesile olabiliriz."

TÜRK ŞİRKETİNDEN 50 MİLYON DOLARI AŞKIN AYDINLATMA YATIRIMI

Konuşmaların ardından Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ve Bakan Varank refakatinde, Türk firması TTAF Elektronik San. ve Tic. AŞ ile Tataristan Yatırım Kalkınma Ajansı arasında şehir aydınlatma sistemleri başta olmak üzere çeşitli elektronik ürünlerin üretileceği 50 milyon doların üzerindeki bir yatırım için iyi niyet anlaşması imzalandı. Daha sonra Minnihanov ile Varank, fuardaki standları ziyaret etti, sergilenen ürünlere ilişkin bilgi aldı.

Kazan Expo Fuar Merkezi'nde 3 gün devam edecek fuarda, 6 ülkeden 200'ün üzerinde imalatçı firma ürünlerini sergiliyor.

Bakan Varank, fuarın açılışının ardından Tataristan Yatırım Kalkınma Ajansını ziyaret etti. Bakan Varank'a Tataristan temaslarında Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu İsmet Erikan eşlik etti.


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