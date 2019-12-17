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Tarım ÜFE kasımda arttı

17.12.2019 - 10:37
Tarım ÜFE kasımda arttı | Ekonomi Haberleri

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,76, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,33 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,76 artışla 161,16 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,60, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,33 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22,82 arttı.

Aylık bazda tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1,85, balıkçılıkta yüzde 1,60 artış olurken, ormancılık ürünlerinde yüzde 2,60 azalış gerçekleşti.

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Ana gruplarda bir önceki aya göre değişimde, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,24, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,13, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,57 artış kaydedildi.

Alt tarım gruplarından çeltik yüzde 4,63, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 1,78, yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler yüzde 1,25, diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler yüzde 0,30 ve tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 0,21 artarken, yağlı meyveler yüzde 3,38 azaldı.

Kasımda kapsanan 90 maddeden 1 madde bu ay endekse girerken, 46 maddenin fiyatlarında artış, 39 maddenin fiyatlarında azalış oldu, 4 maddenin fiyatlarında ise değişim görülmedi.


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