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Tarım ÜFE aralıkta arttı

15.01.2018 - 10:38

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, 2017 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 17,30 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı aralık ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,35 artarak 160,85 değerini alan Tarım ÜFE, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 17,30 artış gösterdi. Tarım ÜFE, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 13,07 arttı.

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Tarım ve avcılık ürünlerinde aylık değişim yüzde 1,17, balıkçılıkta yüzde 21,60 artış şeklinde olurken, ormancılık ürünlerinde yüzde 8,62 azalış meydana geldi.

Bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,96, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,98 artış görülürken, çok yıllık bitkisel ürünler ana grubunda ise yüzde 0,32 azalış gerçekleşti. 

Alt tarım gruplarından tropikal ve sub-tropikal meyvelerde yüzde 3,24, çeltikte yüzde 2,69, canlı kümes hayvanları ve yumurtalarda yüzde 2,25 ve yağlı meyvelerde yüzde 1,10 artış, turunçgillerde yüzde 1,60 azalış oldu


Etiketler

  • TÜİK
  • Tarım ÜFE
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