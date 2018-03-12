Tarım Bakanlığı şeker fabrikalarına talip oldu

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ile ilgili olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’dan flaş bir açıklama geldi.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle daha fazla küspe üretileceğine, üretimin artacağına ve fiyatların düşeceğine inandığını ifade eden Bakan Fakıbaba, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak biz de talipli olacağız. Şartlarımız uyduğu takdirde Tarım Kredi Kooperatifleri olarak birkaç fabrikayı biz almayı düşünüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti, AK Parti hükümeti mutlaka halkın lehine olan kararları alan bir hükümettir. Bu kararların doğru olduğuna yürekten inanıyorum. Şeker fiyatları düşecektir, çiftçimiz daha mutlu olacaktır, sayı artacaktır, üretim artacaktır ve nişasta bazlı şekerle rekabet oranımız çok daha iyi olacaktır, nişasta bazlı şekere ihtiyaç daha fazla azalacaktır. Çünkü fiyatları düşürmüş olacağız. Bu bağlamda inandığım şeyi söylüyorum, bu şekilde özelleştirmenin Türkiye’ye, çiftçiye zararı yoktur, faydası vardır” dedi.

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REKABET OLMALI

8’i özel bazı kooperatiflerin elinde, 25 tane de devletin elinde fabrika olduğuna dikkat çeken Bakan Fakıbaba, “Bu 8 özel fabrika 1 milyon ton, bizim elimizdeki 25 fabrika ise 1 milyon 400 bin ton şeker üretiyor. Devlet olarak özel sektörle yarışmak zorundasınız. O zaman biz Türkiye’deki bütün özel sektörleri kapatalım... Bu doğru bir olay mı? Rekabetin olması lazım. Bütün şeker fabrikaları özelleştirilsin mi? Hayır. Stratejik ürünlerde mutlaka devletin regülasyon görevini yapması lazım” diye konuştu. Özelleştirilen fabrikalara belirli kotalar verileceğine dikkati çeken Fakıbaba, “Fabrikalar kotaları kullanmadıkları takdirde, bu kotalar tekrar devletin fabrikalarına geçecektir. Orada çalışan işçilerin haklarına hiçbir şey olmayacaktır” ifadesini kullandı.