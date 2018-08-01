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Tarihi rekora bir adım kaldı

01.08.2018 - 09:12 | Son Güncelleme :
Tarihi rekora bir adım kaldı

Apple'ın 2. çeyrekte net kârı yüzde 32 yükselerek 11,52 milyar dolara ulaştı. Bilançonun olumlu gelmesiyle şirket hisseleri 197,67 dolara kadar tırmandı. Şirketin hisse başına değerinin 198,95 dolara çıkması durumunda, Apple tarihte 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirket olacak.

Teknoloji devi Apple'ın nisan-haziran döneminde net kâr ve geliri, geçen yılın aynı aylarına göre yükseldi. Apple'dan yapılan açıklamaya göre, bu senenin nisan-haziran dönemini bilançosunda üçüncü çeyrek olarak kabul eden şirketin geliri geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 17,3 artarak 53,26 milyar dolara ulaştı. Şirket, geçen yılın nisan-haziran döneminde 45,41 milyar dolar gelir elde etmişti.

Firmanın net kârı da geçen yılın nisan-haziran döneminde 8,72 milyar dolardan bu senenin aynı döneminde 11,52 milyar dolara çıkarak yüzde 32,1 artış gösterdi. Şirketin hisse başına karı ise söz konusu dönemde 1,67 dolardan 2,34 dolara tırmandı.

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İPHONE VE İPAD SATIŞLARINDA ARTIŞ

Apple'ın iPhone akıllı telefon ve iPad tablet satışları da aynı dönemler itibarıyla artış kaydetti.

Buna göre, söz konusu dönemde iPhone satışları yüzde 0,6 artarak 41 milyon 300 bine, iPad satışları da yüzde 0,9 yükselerek 11 milyon 553 bine ulaştı. Mac satışları ise yüzde 14 azalarak 3 milyon 720 bine geriledi.

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