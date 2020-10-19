‹ Önceki Haber 1.6 milyar dolarlık imza 1.6 milyar dolarlık imza Sonraki Haber › Çin'in üçüncü çeyrek büyümesi açıklandı Çin'in üçüncü çeyrek büyümesi açıklandı

Tapu harcında rekor kırıldı

19.10.2020 - 09:00 | Son Güncelleme :
Tapu harcında rekor kırıldı | Ekonomi Haberleri

Tapu harcından elde edilen gelir, ocak-eylül döneminde tüm zamanların yıllık rekorunu kırarak 13.8 milyar lira olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde ülke genelinde satılan gayrimenkul sayısı 2 milyon adede yaklaşırken, bu satışlarda beyan edilen tutar 372 milyar liraya ulaştı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Türkiye genelinde 9 ayda 2 milyon adede yakın gayrimenkul el değiştirirken, bu satışlardan elde edilen tapu harcı gelirinde 13.8 milyar lirayla tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, ocak-eylül döneminde ülke genelinde 1 milyon 998 bin 541 adet gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) satışı gerçekleşti.

Bu sürede 2 milyon adet gayrimenkul satışının yanı sıra tapuda bağış, ÖKBA (Ölünceye Kadar Bakma İşlemi), taksim, intikal, şahsi ipotek, zirai ipotek, konut ipoteği, şahsi ipotek terkini, zirai ipotek terkini, cins tahsisi, kamulaştırma ve diğer işlemlerle birlikte 7 milyon 841 bin işlem gerçekleştirildi. Ocak-eylül döneminde satılan yaklaşık 2 milyon adet gayrimenkul için tapu dairelerinde 371 milyar 77 milyon liralık değer ibraz edildi. ÖKBA, taksim, intikal, şahsi ipotek, zirai ipotek, konut ipoteği, kamulaştırma ve diğer işlemlerle birlikte ibraz edilen değer 1 trilyon 736 milyar liraya ulaştı.

YÜZDE 3’E İNMİŞTİ

9 ayda gerçekleşen satışlardan 13 milyar 445 milyon liralık harç geliri elde edilirken, tüm işlemlerden sağlanan harç geliri 13 milyar 848 milyon liraya ulaştı. Böylece yılın 9 aylık döneminde tüm zamanların yıllık rekoru kırılmış oldu. Daha önce en yüksek yıllık rakam 11 milyar 291 milyon lirayla 2018'de kaydedilmişti. Geçen yıl konut satışlarında yüzde 4 olan tapu harcının yüzde 3'e indirilmesi teşviki yıl sonuna kadar devam etmiş, yıl sonunda elde edilen tapu harcı geliri 10 milyar 924 milyon lira olarak gerçekleşmişti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.205 Değişim: 1,06% Hacim : 22.154 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.195 19.10.2020 Yüksek 1.209
Açılış: 1.195
7,8966 Değişim: -0,46%
Düşük 7,8706 19.10.2020 Yüksek 7,9379
Açılış: 7,9333
9,3047 Değişim: 0,09%
Düşük 9,2236 19.10.2020 Yüksek 9,3237
Açılış: 9,2961
483,51 Değişim: -0,23%
Düşük 482,70 19.10.2020 Yüksek 487,10
Açılış: 484,61
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.