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Tansiyon yükseliyor! Trump, TikTok ve WeChat'i yasakladı

07.08.2020 - 09:33
Tansiyon yükseliyor! Trump, TikTok ve WeChat'i yasakladı | Ekonomi Haberleri

Trump, TikTok'un sahibi ByteDance ve mesajlaşma uygulaması WeChat'in sahibi Tencent'in ABD'de işlem yapmasını yasakladı. ABD-Çin ilişkilerinde tansiyon yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 45 gün sonra yürürlüğe girecek kararı hükümetin geçtiğimiz hafta "güvenli olmayan" Çinli uygulamaların ABD dijital ağından çıkarılması için adım atılacağını söylemesinden sonra gerçekleşirken TikTok ve WeChat "büyük tehdit" olarak ifade ediliyor.

Microsoft TikTok'un ABD operasyonunu almak için ByteDance'e teklif götürmüş, Trump bu anlaşmanın gerçekleşmesi için 45 gün mühlet vermişti.

ABD ve Çin arasında güvensizlik ortamı büyürken son derece popüler olan TikTok uygulaması kullanıcı verilerini barındırdığı için ABD'li politikacıların ve hükümetin tepkisini çekiyor.

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Çarşamba günü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin "Temiz Ağ" adını verdiği programa dair çalışmaları artırdığını söylemişti.

"Temiz Ağ" programının beş bölgeye odaklanacak ve çeşitli Çinli uygulamaları önlemenin yanı sıra Çinli telekom şirketlerinin hassas bilgilere erişmesini önlemek için adımları kapsayacağı bildirilmişti.

Pompeo, "TikTok, WeChat ve diğer bazı uygulamaların ana kuruluşlarının merkezinin Çin'de yer alması ABD'li vatandaşların kişisel verilerine büyük tehdit, Çin Komünist Partisi'nin içeriği sansürleyen araçlarından bahsetmiyorum bile" demişti.

Çin'in misilleme yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.


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