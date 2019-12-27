Tanıtım öncesi Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, yerli otomobil tanıtım gününde açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "Elektrikli bir araç, yeni dünyanın trendlerini yakalamış bir araç" dedi. Bakan, yerli otomobilin ismi ve fiyatı konusunda ise "İçerideki sunumu bozmayalım. Şirketin CEO’su sunum yapacak, kamuoyuyla paylaşacak" ifadesinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarından notlar;

* Sınıfının en iyi özelliklerine sahip bir araç olacak. Bizim tasarımcılarımız Türkiye’den motifler, bizim milletimizin önem vereceği motiflerle aracımızı tasarladılar.

* Otomotivi satmanız için bir takım şartları, özellikleri olması lazım. Türk milletinin nelere önem verdiğini dikkate alarak mühendislerimiz ve tasarımcılarımız Türkiye’nin hoşuna gidecek şekilde dizayn ediyorlar.

* Bu program bizim için çok önemli bir program. Aracı bir kez değil aslında 4-5 sefer Osmangazi Köprüsü’nden geçirdik. Ben içine bindim ama kullanmadım.

* Elektrikli bir araç, dünyanın trendlerini yakalamış bir araç. Şu an elektrikli ve bağlantılı araçlar şu an otomobil satışlarının yüzde 1’ini oluştururken 2030’da yüzde 40’lara gelmesi bekleniyor.

* Otonom özellikleri olacak, akıllı bir araç olacak. Bu bir sadece araç tasarımı değil. Bir mobiliteden bahsediyoruz. Akıllı araçlarla birlikte hem yollarla, hem insanlarla bağlantılı yaşam alanı haline gelen araçlardan bahsediyoruz.

* Biz burada dünyayla rekabet edecek bir otomotivi üretmek istiyoruz. Dünyaya satamadıktan sonra Türkiye pazarıyla bir yere varmak mümkün değil. Piyasaya çıktığında C sınıfı bir SUV, sıfırdan elektrikli tasarlanmış yeni bir araç olacağı için bu manada da dünyada rekabetçi olması çok muhtemel.

YERLİ OTOMOBİLİN İSMİ VE FİYATI NE OLACAK?

* İçerideki sunumu bozmayalım. Şirketin CEO’su sunum yapacak, kamuoyuyla paylaşacak.

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