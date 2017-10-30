‹ Önceki Haber Katalonya'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü Katalonya'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü Sonraki Haber › Novartis'ten 3.9 milyar dolarlık satın alma Novartis'ten 3.9 milyar dolarlık satın alma

TANAP'ın ilk etabında sona yaklaşıldı

30.10.2017 - 11:44

TANAP Genel Müdürü Düzyol, "Hattın ilk etabı Faz 0'da yaklaşık yüzde 93'lük ilerleme sağlandı" dedi.

"TANAP için EBRD'nin 500 milyon dolarlık finansman paketini onaylaması, Avrupa Yatırım Bankası ile proje ortaklarımız arasında devam eden müzakere sürecinin beklenenden daha kısa sürede sonuçlanmasına katkı sağlayacak" - "Eskişehir'den Yunanistan sınırına kadar uzanacak ve Trans Adriyatik Boru Hattı'na gaz sağlayacak Faz 1'in yatırımının 2019 ortalarında tamamlanmasını öngörüyoruz" 

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Genel Müdürü Saltuk Düzyol, projede "Faz 0" olarak adlandırılan ilk etabın yüzde 93'ünün tamamlandığını belirterek, "Önümüzdeki yıl başından itibaren boru hattının doldurulmaya başlanması ve sistemlerin test edilmesi amacıyla hattın Türkiye-Gürcistan sınırındaki giriş noktasından sisteme gaz alınmaya başlanacak." dedi.

Düzyol, Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz 2 Sahası'nda üretilecek doğalgazı Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak projede gelinen son noktayı, AA muhabirine değerlendirdi.

##$HABER_1441636$##

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Dünya Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankasından yaklaşık 2,5 milyar doların üzerinde kredinin onaylandığını ifade eden Düzyol, TANAP'ta kredilerin geri dönüşünde garantili bir model uygulandığını ve bunun da finans kuruluşlarının işini kolaylaştırdığını kaydetti.

Düzyol, uluslararası kredi kuruluşlarıyla finansman temini görüşmelerinin devam ettiğini dile getirerek, "Avrupa Yatırım Bankasının (EIB), Güney Gaz Koridoru ve Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'nin kullanması için onaylamasını beklediğimiz toplam 1,3 milyar dolarlık bir finansman paketi daha var. TANAP için EBRD'nin 500 milyon dolarlık finansman paketini onaylaması, EIB ile proje ortaklarımız arasında devam eden müzakere sürecinin beklenenden daha kısa sürede sonuçlanmasına katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu. 

Şu ana kadar imzalanan ve imzalanması beklenen kredi sözleşmeleriyle proje için 3 milyar 950 milyon dolarlık kredi kullanımına ulaşılacağını anlatan Düzyol, şöyle konuştu: 

"TANAP'ın bütçesi son hesaplamalara göre 7,9 milyar dolara kadar indi. Proje için başlangıçta öngörülen tahmini yatırım bedelinden yaklaşık 3,8 milyar dolar tasarruf sağlamış durumdayız. Bu tarz mega projelerin yaklaşık yüzde 80'i süre ve bütçe aşımıyla biter fakat biz bugüne kadar her iki konuda da oldukça iyi bir performans sergiledik. Bu kadar büyük çaplı bir projede bu kadar büyük bir tasarrufun sağlandığına daha önce çok az şahit olunmuştur. Ayrıca projede inşaat faaliyetlerinin en yoğun olduğu dönemde 13 binin üzerinde doğrudan istihdam sağlandı."

AVRUPA'YA GAZ AKIŞI 2020'DE 

Türkiye-Gürcistan sınırından başlayıp Eskişehir'e kadar uzanacak bin 350 kilometre uzunluğundaki hattın ilk etabı Faz 0'da yaklaşık yüzde 93'lük ilerleme sağlandığını ifade eden Düzyol, "Önümüzdeki yılın başından itibaren boru hattının doldurulmaya başlanması ve sistemlerin test edilmesi amacıyla boru hattının Türkiye-Gürcistan sınırındaki giriş noktasında sisteme gaz alınmaya başlanacak.

Boru hattı sistemini oluşturan tüm yer altı ve yer üstü tesisleri gazlı ortamda tek tek test edilecek. Bunlar için yaklaşık 6 aylık bir süre ayırdık. İnşallah 2018 Haziran sonunda Türkiye'ye ticari gaz teslimatının başlatılması için hazır hale gelinecek." diye konuştu. 

Düzyol, Eskişehir'den Yunanistan sınırına kadar uzanacak ve Trans Adriyatik Boru Hattı'na (TAP) gaz sağlayacak olan Faz 1'in yatırımının ise 2019 ortalarında tamamlanmasını öngördüklerini söyledi. 

Bazı politik ve idari sorunlar nedeniyle projenin tamamının 2020'nin ilk çeyreğinde tamamlanabileceğini ifade eden Düzyol, Avrupa'ya gaz akışının da en erken Mart 2020'de başlayabileceğini aktardı. 


Etiketler

  • TANAP
  • EBRD
  • gaz akışı
‹ Önceki Haber Katalonya'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü Katalonya'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü Sonraki Haber › Novartis'ten 3.9 milyar dolarlık satın alma Novartis'ten 3.9 milyar dolarlık satın alma
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
108.761 Değişim: 0,81% Hacim : 2.462 Mio.TL Son veri saati : 13:53
Düşük 108.599 30.10.2017 Yüksek 109.075
Açılış: 108.782
3,7721 Değişim: -0,28%
Düşük 3,7661 30.10.2017 Yüksek 3,7944
Açılış: 3,7827
4,3908 Değişim: -0,18%
Düşük 4,3717 30.10.2017 Yüksek 4,4059
Açılış: 4,39855
154,23 Değişim: -0,65%
Düşük 153,69 30.10.2017 Yüksek 155,35
Açılış: 155,25
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.