Takasbank tapu işlerinde de aracı olacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Takasbank işbirliği ile tapu takas uygulama hizmeti veriliyor. Takasbank artık tapu işlerinde de aracı olacak.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Takasbank işbirliği ile tapu takas uygulama hizmeti veriliyor. Bu sistem ile mülkiyet hakkı ve alım satım bedelinin el değiştirmesi sırasında alıcı ile satıcının karşılaştığı olumsuzlukların önlenmesi amaçlanıyor.

Merkez Bankası, Takasbank'ı tapu takasları ve gayrimenkul alım-satımlarında aracılık yapması için görevlendirdi.

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Takasbank'ın diğer tapu işlemlerinde aracı olması ile iligi yürüteceği faaliyetlere ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Resmi Gazete'de yayınlanan karar şöyle;

Takasbank'ın Tapu Takas - Gayrimenkul Alım Satım Bedelinin Takasbank Aracılığıyla Ödenmesi İşlemleri hizmetini sunması faaliyetinin, Takasbank'ın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere 12/6/2015 tarih ve 10158/19757 sayılı karar ile Takasbank'a verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına; 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile 28/6/2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 17'nci maddesi uyarınca karar verilmiştir."

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