Takasbank Altın Transfer Sistemi'ne başladı

Takasbank, dün itibariyle kişiden kişiye Altın Transfer Sistemi'ne başladı.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası'nın (Takasbank) internet sitesinde yer alan açıklamada, "Faaliyet izni Merkez Bankası tarafından verilen bu sistemde, fiziki karşılığı Borsa İstanbul'un en modern ve son teknoloji imkanları ile işlettiği saklama kasalarında bulunan altınlar EFT hızında transfer imkânına kavuşmuştur" denildi.

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Takasbank Genel Müdürü Mahmut Kayacık, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada "altının EFT"si şeklinde ifade edilebilecek Altın Transfer Sistemi ile bir banka nezdinde altın cinsinden hesabı olan bir müşterinin aynen parasal transferleri gibi altınını da başka bir bankadaki kendisi veya başkası hesabına elektronik işlem hızında gönderebileceğini söyledi.

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