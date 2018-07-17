‹ Önceki Haber Goldman Sachs kârını yüzde 44 artırdı Goldman Sachs kârını yüzde 44 artırdı Sonraki Haber › Avrupa otomobil pazarı yüzde 2,8 büyüdü Avrupa otomobil pazarı yüzde 2,8 büyüdü

Takasbank Altın Transfer Sistemi'ne başladı

17.07.2018 - 16:28
Takasbank Altın Transfer Sistemi'ne başladı

Takasbank, dün itibariyle kişiden kişiye Altın Transfer Sistemi'ne başladı.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası'nın (Takasbank) internet sitesinde yer alan açıklamada, "Faaliyet izni Merkez Bankası tarafından verilen bu sistemde, fiziki karşılığı Borsa İstanbul'un en modern ve son teknoloji imkanları ile işlettiği saklama kasalarında bulunan altınlar EFT hızında transfer imkânına kavuşmuştur" denildi.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Takasbank Genel Müdürü Mahmut Kayacık, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada "altının EFT"si şeklinde ifade edilebilecek Altın Transfer Sistemi ile bir banka nezdinde altın cinsinden hesabı olan bir müşterinin aynen parasal transferleri gibi altınını da başka bir bankadaki kendisi veya başkası hesabına elektronik işlem hızında gönderebileceğini söyledi.


Etiketler

‹ Önceki Haber Goldman Sachs kârını yüzde 44 artırdı Goldman Sachs kârını yüzde 44 artırdı Sonraki Haber › Avrupa otomobil pazarı yüzde 2,8 büyüdü Avrupa otomobil pazarı yüzde 2,8 büyüdü
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
91.630 Değişim: 2,10% Hacim : 9.313 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 89.768 17.07.2018 Yüksek 91.638
Açılış: 89.818
4,7919 Değişim: -1,12%
Düşük 4,7771 17.07.2018 Yüksek 4,8598
Açılış: 4,84615
5,5867 Değişim: -1,61%
Düşük 5,5861 17.07.2018 Yüksek 5,6958
Açılış: 5,67825
189,03 Değişim: -2,30%
Düşük 188,76 17.07.2018 Yüksek 194,01
Açılış: 193,48
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.