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Tadım ile THY Avrupa Ligi'nin sponsorluk anlaşması uzatıldı

25.11.2020 - 14:23
Tadım ile THY Avrupa Ligi'nin sponsorluk anlaşması uzatıldı | Ekonomi Haberleri

Paketli kuru yemiş markası Tadım, THY Avrupa Ligi ile olan sponsorluk anlaşmasını uzattı.

Tadım'dan yapılan açıklamada, Avrupa Ligi ile 2016'da 3 sezonluğuna imzalanan ve geçen sezon sona eren resmi global sponsorluk anlaşmasının 2022-2023'ün sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tadım Pazarlama Direktörü Selda Çelik, Tadım ürünlerinin sadece Türkiye değil, dünyanın pek çok ülkesinde tercih edildiğini belirterek, "Dünya pazarlarında Tadım'ın 50 yıldır koruduğu tazelik, kalite ve lezzet değerleri ile iddialı büyüyen markamızın, Avrupa Ligi gibi tüm dünya tarafından takip edilen bir organizasyonun parçası olması bizi gururlandırıyor. Bizce sporun iyileştirici gücü ve 'iyi atıştırmalık' her zaman keyifli ve sağlıklı bir eşleşme oldu." ifadelerini kullandı.


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