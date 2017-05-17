Swap'ta düzenleme gündemde değil

Bankaların swap`ta çekindikleri vergi düzenlemesinin gündemde olmadığı belirtiliyor.

Bankaların müşterilerine sunduğu Türk Lirası döviz takası ürünüyle ilgili vergi düzenlemesinin gündemde olmadığı belirtiliyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi olan 4 banka yöneticisinin verdiği bilgiye göre bu yönde herhangi bir vergi düzenlemesi söz konusu değil.

Maliye Bakanlığı yetkilileri de bankaların bu ürününe yönelik vergi düzenlemesinin gündemde olmadığını belirtti.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Daha çok ticari ve kurumsal müşterilerin kullandığı swap işlemi, mevduat sahibinin getirdiği Türk Lirası (TL) tutarın bir kısmının döviz bir kısmının TL’den vadeye bağlama işlemi olarak uygulanıyor. Vade sonunda banka müşteriye döviz ne olursa olsun bağladığı tutar üzerinden yüksek faiz olanağı sağlıyor.

HEDGE NİTELİKLİ TÜREV İŞLEMLERE İSTİSNA YOLDA

Bunun yanında hedge nitelikli türev işlemlere yönelik vergi istisnası çalışmalarında ise sona yaklaşıldığı belirtiliyor.

Türev işlemlerde hedge-spekülatif ayrımının yapılacağını belirten bankacılar, BSMV istisnasının hedge amaçlı işlemleri kapsayacağına dikkat çekti.

Gündemde olan çalışmalara göre hedge ve spekülatif işlem ayrımı bireysel ve kurumsal hesaplar üzerinden yapılacak; kurumsal hesaplar hedge işlemi sayılırken bireysel hesaplar spekülatif işlem kabul edilecek ve BSMV'ye tabi olmaya devam edecek.

Etiketler