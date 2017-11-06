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Suudi prens Talal'in hangi şirketlerde yatırımı var?

06.11.2017 - 09:46

Suudi Arabistan'da önceki gece başlayan ve çok sayıda prens ile eski bakanı kapsayan tutuklama dalgasında göz altına alınanlardan biri olan Suudi prens Talal'ın birçok dünya devi şirkette hissesi bulunuyor.

Suudi Arabistan'da önceki gece başlayan ve çok sayıda prens ile eski bakanı kapsayan tutuklama dalgasında göz altına alınanlardan biri olan Suudi prens Alwaleed bin Talal, 18 milyar dolarlık serveti ile ülkenin en gözde işadamı. Ünlü işadamının kraliyet şirketi Kingdom Holding aracılığı ile çok sayıda şirkette yatırımı bulunuyor.

18 milyar dolarlık servete sahip Suudi prens Alwaleed bin Talal'in hangi şirketlerde yatırımı var. İşte tam liste...

Finans Sektörü

 

* Banque Saudi Fransi - Yüzde 16.19

* Citigroup

Teknoloji

* Apple, Yüzde 5

* Careem

* Lyft

* Motorola Solutions

* Twitter - Yüzde 4.9

Tüketim ve perakende

* EBay Inc

* Fashion Village Trading Company

* Jingdong - Yüzde 2.2

* Saks Incorporated

* Savola Group Company

Yayıncılık

* Time Warner Inc (TWX.N)

* Twenty-First Century Fox - Yüzde 4.98

* News Corp (Prince Alwaleed şirkette ufak bir hissesi olduğunu açıklamış, ancak şirket sözcüsü bir bilgilerinin olmadığını açıklamıştı)

Eğlence

* Euro Disney

Petrokimya

* National Industrialisation Company - Yüzde 6.23 percent

Havacılık

Flynas'ın kardeş şirketi - Yüzde 34.08

Eğitim

Kingdom Schools

Sağlık

Medical Services Projects Companya

Otelcilik

* Four Seasons, George V Hotel, Paris

* The Plaza, New York

* Savoy Hotel, London

Otel yönetim şirketleri

* Fairmont Raffles Holding International

* Four Seasons Hotels and Resorts

* IFA Hotels and Resorts

* Kingdom Hotel Investments


Etiketler

  • Apple
  • Suudi Arabistan
  • Citigroup
  • Alwaleed bin Talal
  • Kingdom Holding
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