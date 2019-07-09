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Suudi Arabistan şirketi Boeing yerine Airbus'a yöneldi

09.07.2019 - 09:00
Suudi Arabistan şirketi Boeing yerine Airbus'a yöneldi | Ekonomi Haberleri

Flyadeal, uçuşları durdurulan Boeing 737 Max'ler için yaptığı ön anlaşmaya rağmen Airbus'tan aynı sınıftaki A320 Neo tipi yolcu uçaklarını almaya karar verdi.

Düşük bütçeli hava yolu şirketi Flyadeal'dan, yapılan açıklamada, Airbus ile 30 adet A320 Neo tipi yolcu uçağı satın almak üzere anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada, ilave 20 uçak satın alma opsiyonu içeren anlaşmayla hava yolunun tüm filosunun Airbus üretimi uçaklardan oluşacağı belirtildi.

Flyadeal'in Airbus ile anlaşması, ABD'li uçak üreticisi Boeing ile daha önce aynı sınıftaki B737 Max tipi yolcu uçakları için yaptığı ön sipariş anlaşmasından vazgeçtiği yorumlarına yol açtı. Açıklamada, Boeing ile yapılan ön anlaşmasından söz edilmezken, B737 Max'lerin alternatifi olan dar gövdeli A320 Neo'ların satın alınması, anlaşmanın rafa kaldırıldığının işareti olarak değerlendirildi.

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Suudi Arabistan Havayollarının alt kuruluşu olan düşük bütçeli havayolu şirketi, Aralık 2018'de Boeing'ten 5,9 milyar dolar bedelle 30 adet 737 Max tipi uçak satın almak üzere ön anlaşmaya varmıştı.

Havacılık endüstrisi uzmanları, anlaşmanın, B737 Max'lerin uçuş kontrol yazılımındaki hatanın son bir yılda yaşanan iki ölümcül kazaya yol açmasının ardından sektörde yeniden güven tesis etmekte zorlanan Boeing'e yeni bir darbe vurduğu yorumunu yapıyor.

BOEİNG 737 MAX KRİZİ

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da ise Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından aralarında Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazada da 737 Max tipi uçaklarda, hücum açısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol sisteminin otomatik devreye sokmasının etkili olduğu belirtilmişti.

Boeing, 737 Max tipi uçakların hücum açısı sensörlerinin MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda, ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncelleme yapacağını duyurmuştu. 


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