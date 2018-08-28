Starbucks'la 7,1 milyar dolarlık anlaşma

Nestle, 7,1 milyar dolar ödeyerek Starbucks markalı kahve ürünlerini küresel dağıtım ağına dahil etti.

Dünyanın en büyük gıda ve içecek şirketlerinden olan İsviçreli Nestle, Starbucks'la yaptığı 7,1 milyar dolarlık anlaşmanın detaylarının tamamlandığını duyurdu. Nestle’den yapılan açıklamada, şirketin, söz konusu anlaşmayla Starbucks markalı kahve ürünlerini satma hakkına sahip olduğu belirtildi.

##$HABER_1448659$##

Nestle, anlaşma kapsamında, Starbucks ürünlerini küresel dağıtım ağına dahil edecek. 500 Starbucks çalışanı da Nestle’ye geçecek. Nestle, anlaşma ile Starbucks markasının güçlü olduğu Kuzey Amerika’da satışlarını artırmayı hedefliyor.

Etiketler