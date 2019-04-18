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STAR mayısta tam kapasite çalışacak

18.04.2019 - 14:38 | Son Güncelleme :
STAR mayısta tam kapasite çalışacak | Ekonomi Haberleri

Socar mayıs ayında STAR rafinerisinde tam kapasiteye ulaşacak.

Azerbaycan kamu petrol ve doğalgaz şirketi SOCAR, Aliağa'daki STAR rafinerisinde günde 200 bin varil olan tam petrol işleme kapasitesine mayıs ayında ulaşmayı planlıyor. Açıklamayı üç sektör kaynağı yaptı.

Sektör kaynaklarına ve Refinitiv Eikon verilerine göre, SOCAR'ın geçen yıl açılışını yaptığı Star rafinerisinde Rusya'nın Ural petrolleri, Kerkük ve benzer kalite petroller işlenebiliyor. Ancak rafineri şu ana kadar yalnızca Rus petrolü satın aldı.

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SOCAR Türkiye'den bir kaynak Reuters'a yaptığı açıklamada, "STAR şu ana kadar test modunda çalışıyor, Nisan ayında mart ayındakiyle aynı miktarda petrol sağlayacağız. Ancak mayıs ayında, rafineri petrolü tam kapasiteyle işlemeye başlayacak" dedi.

Refinitiv Eikon ve ticari kaynaklardan gelen verilere göre, STAR rafinerisinde Mart ayında yaklaşık 700 bin ton, yani günde 160 bin varil petrol işlendi. Rafinerinin planlarına yakın ikinci bir kaynak, STAR rafinerisinin Mayıs ayında 200 bin varil petrol işleyeceğini doğruladı.

SOCAR Türkiye kaynağı STAR'ın geçmişte olduğu gibi önümüzdeki aylarda yalnızca Ural petrolleri işlemeye devam etmeyi planladığını söyledi. Reuters hesaplamalarına göre bu STAR rafinerinin tek başına Akdeniz'de sunulan Ural petrollerinin neredeyse yarısını tüketeceği anlamına geliyor.


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