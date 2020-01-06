SSK, Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 6.50 | Ekonomi Haberleri

Emeklilerin 2020 maaşları netleşti. SSK , Bağ-Kur ve tarım emeklileri yeni yılda maaşlarını yüzde 6.5 zamlı alacak. Buna göre en düşük SSK emeklisinin aylığı 2 bin 111.8 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 1889.3 liraya yükselecek.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın bugünkü yazısı...

Memur, SSK’lı ve Bağ-Kurlu emekliler ile görevdeki memurların yeni yıl maaş zamları için bekledikleri enflasyon rakamı açıklandı. 2019’un son 6 aylık enflasyonu yüzde 6.5 oldu. Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2020’de maaşlarını yüzde 6,5 zamlı alacak.

Sayıları 10 milyonu bulan SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri, Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. TÜİK, 3 Ocak’ta, 2019’un Temmuz-Aralık enflasyonunun yüzde 6,5 olarak açıkladı; SSK, Bağ-Kur, tarım emeklilerinin 2020’nin Ocak-Haziran döneminde alacakları zamlı maaşlar da netleşti.

Zamla birlikte yeni senenin ilk 6 ayında en düşük SSK emeklisinin aylığı 2 bin 111.8 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı bin 889.3 liraya, en düşük tarım emeklisinin maaşı da bin 433 liraya yükselecek.

EK ÖDEME DE ARTTI

2019’un Ocak ayında ise SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri maaşlarını yüzde 10.19 zamlı almıştı. Temmuz ayı zammı ile birlikte 2019 yılı zam toplamı yüzde 15.2 oldu. 2018 de ise emekliler, ocak ayında yüzde 5.69, temmuz ayında ise yüzde 9.17 zamlı almışlar, böylece 2018 yılında toplam yüzde 14.86 zam yapılmıştı.

Yeni zamla birlikte emeklilerin her ay aldığı ek ödeme de artacak. En düşük SSK emeklisi 84 lira ek ödeme alırken, en düşük Bağ-Kur emeklisine 75 lira ek ödeme ödenecek. Yeni yılda emeklilerin aldığı maaşa göre de ek ödeme tutarı 57 lira ile 285 lira arasında değişecek.

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