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Spotify'dan 1 milyar euro gelir

07.02.2018 - 12:05

Spotify, geçen yılın 3. çeyreğinde 1 milyar euro gelir elde ederken, yatırımcılar 70 ila 80 milyon euroluk bir zarar oluştuğunu söyledi.

Dijital müzik hizmeti şirketi Spotify 2017 yılı 3. çeyrekte 1 milyar euro gelir elde etti. Şirketin, 2017 yılının tamamında gelirlerini bir önceki yıla kıyasla yüzde 40 artırarak 4 milyar euronun üzerine yükseltmesi bekleniyor.

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Yatırımcılar, Spotify'ın 3. çeyrekte faaliyetlerinden 70-90 milyon euro aralığında bir zarar yazdığını, 2017'nin tamamında zararın 300 milyon euro olmasının beklendiğini de ifade ettiler. Bu arada Spotify mart veya nisan aylarında halka açılma hazırlıkları yapıyor.


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