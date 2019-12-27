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SPK'dan tarihi ceza! Şaşmaz sattı, Bayraktar ceza aldı

27.12.2019 - 10:02 | Son Güncelleme :
SPK'dan tarihi ceza! Şaşmaz sattı, Bayraktar ceza aldı | Ekonomi Haberleri

Denge Yatırım Holding'de senarist ve yapımcı Tayyar Raci Şaşmaz'ın hisse satışının ardından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle payları satın alan Mustafa Uğur Bayraktar'a idari para cezası uygulandı.

Hurriyet.com.tr'den Burak Taşçı'nın haberine göre; Denge Yatırım Holding’de Sermaye Piyasası Kurulu usulsüzlük tespit etti ve büyük ceza kesti. Senarist ve yapımcı Tayyar Raci Şaşmaz’ın Denge Yatırım Holding’de bulunan paylarını Mustafa Uğur Bayraktar’a devrine ilişkin olarak, sonrasında yapılması gereken pay alım teklifinde usulsüzlük nedeniyle SPK, Mustafa Uğur Bayraktar’a toplamda 6 milyon 153 bin 232 liralık ceza kesti.

Mustafa Uğur Bayraktar, Borsa İstanbul’da işlem gören Denge Yatırım Holding ve Artı Yatırım Holding’in de sahibi durumunda bulunuyor.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan açıklamada Mustafa Uğur Bayraktar’a üç neden ile idari para cezası uygulandı. Ayrıca SPK, Denge Yatırım Holding hissedarlarını uyararak Mustafa Uğur Bayraktar aleyhine dava açıp zararlarının tazminini sağlayabileceklerini de hatırlattı.

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ŞİRKETİN YÖNETİMİNDE TAYYAR RACİ ŞAŞMAZ'IN KARDEŞİ DE BULUNUYOR

Denge Yatırım Holding'in yönetim kurulu üyelerine bakıldığında Tayyar Raci Şaşmaz'ın kardeşi olan Hilmi Zübeyr Şaşmaz da bulunuyor. Şaşmaz'ın mesleği olarak ise "Film ve Sahne Yönetmeni / Yapımcı" açıklaması yer alıyor.

İŞTE CEZAYI BAŞLATAN AÇIKLAMA

Denge Yatırım Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na 11/02/2019 tarihinde Tayyar Raci Şaşmaz’ın, Mustafa Uğur Bayraktar’a hisse devri için açıklama yapılmıştı. Sürecin düzgün ilerlememesinden dolayı Sermaye Piyasası Kurulu, Bayraktar’a idari para cezası verme kararı aldı.

Denge Yatırım Holding’den 11/02/2019 tarihinde KAP’a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz pay sahibi Tayyar Raci Şaşmaz, Şirketimizde sahibi bulunduğu ve şirket sermayesinin %12,45'ine denk gelen borsada işlem görmeyen A Grubu imtiyazlı 6.224.999,937.-TL nominal değerli 6.224.999,937 adet pay ve B Grubu borsada işlem görmeyen 15.206.290,341.-TL nominal değerli 15.206.290,341 adet şirket sermayesinin % 30,41'ine denk gelen paylarını borsa dışında Mustafa Uğur Bayraktar'a devretmek üzere pay devir sözleşmesi imzaladığını tarafımıza bildirmiş, pay devri Şirket yönetim kurulunun 11.02.2019 tarihli kararı ile onaylanmıştır.

SPK'NIN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:


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