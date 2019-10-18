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SPK'dan Mersin Liman İşletmeciliği'nin tahvil ihracına onay

18.10.2019 - 10:24
SPK'dan Mersin Liman İşletmeciliği'nin tahvil ihracına onay | Ekonomi Haberleri

SPK Mersin Liman İşletmeciliği'nin 650 milyon dolar tahvil ihracına onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği'nin 650 milyon dolara kadar yurt dışında tahvil ihracına onay verdi. Açıklama SPK'nın haftalık bülteninde yer aldı.

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği'nin hali hazırda işlem göre 450 milyon dolar büyüklükte 7 yıl vadeli tahvilinin vadesi gelecek yıl ağustos ayında dolacak.


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