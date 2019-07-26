‹ Önceki Haber Başkent Elektrik'in tahvil ihracına onay Başkent Elektrik'in tahvil ihracına onay Sonraki Haber › Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum

SPK'dan 2 milyar liralık kira sertifikası ihracına onay

26.07.2019 - 09:05
SPK'dan 2 milyar liralık kira sertifikası ihracına onay | Ekonomi Haberleri

SPK Halk Varlık Kiralama'nın Emlak Konut için 2 milyar TL'ye kadar kira sertifikası ihracına onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Halk Varlık Kiralama'nın Emlak Konut GYO adına 2 milyar liraya kadar yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracına izin verdi. Açıklama SPK'nın dün akşam yayımladığı bültende yer aldı.

##$HABER_1456422$##


‹ Önceki Haber Başkent Elektrik'in tahvil ihracına onay Başkent Elektrik'in tahvil ihracına onay Sonraki Haber › Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.041 Değişim: 0,98% Hacim : 4.979 Mio.TL Son veri saati : 16:23
Düşük 101.546 26.07.2019 Yüksek 103.259
Açılış: 102.272
5,6311 Değişim: -1,25%
Düşük 5,6125 26.07.2019 Yüksek 5,7083
Açılış: 5,7023
6,2744 Değişim: -1,39%
Düşük 6,2596 26.07.2019 Yüksek 6,3692
Açılış: 6,3626
257,81 Değişim: -0,58%
Düşük 256,07 26.07.2019 Yüksek 260,26
Açılış: 259,31
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.