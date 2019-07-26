SPK'dan 2 milyar liralık kira sertifikası ihracına onay | Ekonomi Haberleri

SPK Halk Varlık Kiralama'nın Emlak Konut için 2 milyar TL'ye kadar kira sertifikası ihracına onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Halk Varlık Kiralama'nın Emlak Konut GYO adına 2 milyar liraya kadar yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracına izin verdi. Açıklama SPK'nın dün akşam yayımladığı bültende yer aldı.

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