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SPK, 'piyasa bozucu eylemlerle ilgili düzenlemeyi' geri çekti

15.07.2018 - 23:34
SPK, 'piyasa bozucu eylemlerle ilgili düzenlemeyi' geri çekti

Finansal raporların hazırlandığı tarihle, yayınladığı tarihe kadar raporlarla ilgili içsel bilgiye sahip kişilerin alım yapmasını engelleyen düzenlemeyi 31 Ağustos’a kadar askıya alan SPK söz konusu kararı geri çekti.

31 Ağustos'a kadar Borsa İstanbul pay piyasalarında gerçekleştirilecek pay alımlarının Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında değerlendirilmemesine karar veren SPK, söz konusu düzenlemeyi geri çekti.

SPK tarafından yapılan açıklamada "pay piyasalarını ve yatırımcıyı desteklemeye yönelik kararın açıklanmasının ardından oluşan spekülasyonlar ve yaratılan olumsuz algının mezkur Kurul Kararı ile piyasaya sağlanması umulan faydaların ortaya çıkmasına mani olacağı değerlendirildiğinden Kurul Karar Organı'nın 15.07.2018 tarihli toplantısında, söz konusu kararın kaldırılmasına karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde;

"Kurul Karar Organı’nın 15.07.2018 tarihli ve 31/832 sayılı kararı ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında fayda görülmüştür.

1) VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak alınan 13.07.2018 tarihli ve 30/831 sayılı Kurul Kararı, payları Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören şirketler tarafından yapılan pay geri alım programlarının desteklenmesi ve bu şirketlerin iştirak ve bağlı ortaklıkları tarafından 30.06.2018 tarihli mali tabloların açıklanmasına kadar geçecek sürede yapılacak pay alım işlemlerine ilişkin belirsizliklerin ortadan kaldırılması amacıyla piyasadan gelen talep üzerine alınmıştır.

Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasına uyum konusunda sadece alım işlemlerine yönelik olarak düzenleme yapan söz konusu Kurul Kararı ile payları Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören şirketlerin paylarının ve yatırımcılarının desteklenmesi amaçlanmıştır.

2) “Bilgi Suistimali” (Insider trading) suçu Sermaye Piyasası Kanunu’nun 106 ncı maddesi ile düzenlenmekte olup, 13.07.2018 tarihli Kurul Kararı ile bu suça ve cezasına yönelik herhangi bir değişiklik getirilmemiştir. Kaldı ki, Kanun ile suç olarak düzenlenmiş fiillere yönelik Kurul Kararı ile herhangi bir değişiklik yapılmasının mümkün olmadığı izahtan varestedir.

Buna ek olarak, 13.07.2018 tarihli Kurul Kararı, Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının uygulanmasına yönelik olup, söz konusu Tebliğ’deki düzenleme Sermaye Piyasası Kanunu’nun 104 üncü maddesinde de açıkça yer aldığı üzere, suç oluşturmayan eylem ve işlemleri konu almaktadır.

3) 13.07.2018 tarihli Kurul Kararı, VI-103.1 sayılı Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin herhangi bir değişiklik getirmemiştir.

Bu Tebliğin 5 inci maddesi uyarınca, ihraççıların yöneticilerinin, herhangi bir altı aylık dönem içerisinde ilgili sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirdikleri alım, satım, alım ve satım veya satım ve alım işlemlerinden kazanç elde etmeleri durumunda, elde ettikleri net kazancı ihraççılara ödemeleri gerekmekte olup, söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda elde edilen menfaatin iki katı tutarında idari para cezası öngörülmüştür.

 4) Bununla beraber, yukarıda amacı ve kapsamı açıklanan, pay piyasalarını ve yatırımcıları desteklemeye yönelik 13.07.2018 tarihli ve 30/831 sayılı Kurul Kararı’nın kamuya açıklanmasının ardından oluşan spekülasyonlar ve yaratılan olumsuz algının; mezkur Kurul Kararı ile piyasaya sağlanması umulan faydaların ortaya çıkmasına mani olacağı değerlendirildiğinden, Kurul Karar Organı’nın 15.07.2018 tarihli toplantısında, söz konusu kararın kaldırılmasına karar verilmiştir."


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