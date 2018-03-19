"SPK Başkanı ataması bugün yarın çıkar"

Başbakan Binali Yıldırım, "Varlık Fonu'nda ekip tamamen değişmeyebilir ama gözden geçireceğiz. SPK Başkanı ataması da bugün yarın çıkar" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, 7 sektörden toplam 108 milyar liralık 21 projenin teşviklere hazır olduğunu açıkladı. Yıldırım, SPK başkanı atamasının çok yakında yapılacağını Varlık Fonu ekibinin ise gözde geçirileceğini söyledi.

Yıldırım "Stratejik yatırımlarda bilişim, yenilikçilik, petro-kimya gibi sektörleri inceledik. 108 milyar TL civarında teşvik edilmeye hak kazanan 7 sektörde toplam 21 proje var. Bunlara, Doğu ve Güneydoğu teşvikleri dahil değil" dedi.

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VARLIK FONU EKİBİ GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Hürriyet'in haberine göre Azerbaycan’da konuşan Yıldırım, "Varlık Fonu’nda başlangıçta kurulan ekipten istediğimiz performansı göremedik. Orayı çekip çevirecek, küresel anlamda çok rahat ilişki kurabilecek, küresel finans piyasalarını bilen ismine itibar edilen bir ekip kurmak istiyoruz. Yakın zamanda atama olacak. Ekip tamamen değişmeyebilir ama gözden geçireceğiz. SPK Başkanı ataması da bugün yarın çıkar" dedi.

ENFLASYON-FAİZ-KUR İÇİN KÖKLÜ ÇÖZÜM

Başbakan Yıldırım ekonomidek gelişmelere de değinerek "Yüksek enflasyon, yüksek faiz ve kur baskısıyla ilgili köklü bir çözüm üzerinde çalışıyoruz. Kur oynaklığı yüksek faiz ve enflasyonu da körüklüyor. Bu da yatırımcının gelecek öngörülerini ve kararlarını bazen ertelemesine neden oluyor. 2003-2012 döneminde dolar kurunda kayda değer bir değişiklik olmadı. Özel sektör bu dönemde dolar üzerinden borçlanmayı tercih etti. Kurda geçen yıl sınırlı bir dalgalanma oldu. Bu yıl içerisinde oluşabilecek benzer bir gelişmeye karşı Merkez Bankamız ve ekonomi yönetimimiz tedbirleri alıyor" açıklamasında bulundu.