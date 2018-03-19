‹ Önceki Haber Perakende satış hacmi arttı Perakende satış hacmi arttı Sonraki Haber › Türkiye'nin yurt dışı yükümlülükleri arttı Türkiye'nin yurt dışı yükümlülükleri arttı

"SPK Başkanı ataması bugün yarın çıkar"

19.03.2018 - 11:03 | Son Güncelleme :

Başbakan Binali Yıldırım, "Varlık Fonu'nda ekip tamamen değişmeyebilir ama gözden geçireceğiz. SPK Başkanı ataması da bugün yarın çıkar" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, 7 sektörden toplam 108 milyar liralık 21 projenin teşviklere hazır olduğunu açıkladı. Yıldırım, SPK başkanı atamasının çok yakında yapılacağını Varlık Fonu ekibinin ise gözde geçirileceğini söyledi.

Yıldırım "Stratejik yatırımlarda bilişim, yenilikçilik, petro-kimya gibi sektörleri inceledik. 108 milyar TL civarında teşvik edilmeye hak kazanan 7 sektörde toplam 21 proje var. Bunlara, Doğu ve Güneydoğu teşvikleri dahil değil" dedi.

##$HABER_1444780$##

VARLIK FONU EKİBİ GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Hürriyet'in haberine göre Azerbaycan’da konuşan Yıldırım, "Varlık Fonu’nda başlangıçta kurulan ekipten istediğimiz performansı göremedik. Orayı çekip çevirecek, küresel anlamda çok rahat ilişki kurabilecek, küresel finans piyasalarını bilen ismine itibar edilen bir ekip kurmak istiyoruz. Yakın zamanda atama olacak. Ekip tamamen değişmeyebilir ama gözden geçireceğiz. SPK Başkanı ataması da bugün yarın çıkar" dedi.

ENFLASYON-FAİZ-KUR İÇİN KÖKLÜ ÇÖZÜM

Başbakan Yıldırım ekonomidek gelişmelere de değinerek "Yüksek enflasyon, yüksek faiz ve kur baskısıyla ilgili köklü bir çözüm üzerinde çalışıyoruz. Kur oynaklığı yüksek faiz ve enflasyonu da körüklüyor. Bu da yatırımcının gelecek öngörülerini ve kararlarını bazen ertelemesine neden oluyor. 2003-2012 döneminde dolar kurunda kayda değer bir değişiklik olmadı. Özel sektör bu dönemde dolar üzerinden borçlanmayı tercih etti. Kurda geçen yıl sınırlı bir dalgalanma oldu. Bu yıl içerisinde oluşabilecek benzer bir gelişmeye karşı Merkez Bankamız ve ekonomi yönetimimiz tedbirleri alıyor" açıklamasında bulundu.


‹ Önceki Haber Perakende satış hacmi arttı Perakende satış hacmi arttı Sonraki Haber › Türkiye'nin yurt dışı yükümlülükleri arttı Türkiye'nin yurt dışı yükümlülükleri arttı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
115.450 Değişim: -1,51% Hacim : 4.958 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 115.391 19.03.2018 Yüksek 117.208
Açılış: 117.175
3,9399 Değişim: 0,10%
Düşük 3,9323 20.03.2018 Yüksek 3,9404
Açılış: 3,93605
4,8625 Değişim: 0,12%
Düşük 4,8484 20.03.2018 Yüksek 4,8629
Açılış: 4,85685
166,93 Değişim: 0,14%
Düşük 166,53 20.03.2018 Yüksek 166,98
Açılış: 166,70
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.