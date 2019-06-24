SPK 2 Takasbank yönetmeliğinde değişiklik yaptı | Ekonomi Haberleri

SPK, kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarına dair tebliğle iki Takasbank yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin kayıtların tutulma esaslarını belirleyen tebliğ ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası'na (Takasbank) ait iki yönetmelikte değişikliği yaptı.

Resmi Gazete'nin 22 Haziran tarihli sayısında yer alan tebliğ ve yönetmeliklerden, kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin kayıtların tutulmasının usul ve esasları hakkında tebliğe, 12. maddesinden sonra gelmek üzere 12/A maddesi eklendi.

##$HABER_1455765$##

Ek maddeye göre, yabancı merkezi saklama kuruluşlarının MKK nezdindeki işlemler ile diğer yasal yükümlülükleri Türkiye'de yürütmek üzere genel saklama yetkisi bulunan bir banka ile hizmet sözleşmesi imzalaması zorunlu olacak.

Bu durumda, yabancı merkezi saklama kuruluşu ve hizmet aldığı MKK üyesi bankanın yapılacak işlemlerden MKK’ya karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacak.

Yabancı merkezi saklama kuruluşunun, bu hesaplarda tutulan ve hak sahiplerinin mülkiyetinde olan sermaye piyasası araçları üzerinde, hak sahipleri ad ve hesabına tasarruf etme ve tüm hakları doğrudan kullanma konusunda tam yetkili temsilci olduğu kabul edilecek.

Yabancı merkezi saklama kuruluşları için bu madde kapsamında hesap açılması, söz konusu kurumların ilgili kanun uyarınca yetkilendirme ve lisanslama gerektirebilecek sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunduğu anlamına gelmeyecek. Ancak bu kurumlar MKK tarafından belirlenecek üyelik hak ve yükümlülüklerine sahip olacaklar.

TAKASBANK YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ

Takasbank merkezi karşı taraf yönetmeliği ile merkezi takas yönetmeliğinde yapılan değişiklikler de aynı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Takasbank merkezi takas yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; G7 ülkeleri tarafından ihraç edilen iç borçlanma senetleri ve euro tahvilleri işlem teminatı olarak kabul edilebilecek değerler arasına eklendi.

Takasbank merkezi karşı taraf yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre ise, elektronik ürün senedi, merkezi karşı taraf işlemlerine taraf olacak MKT üyelerinin Takasbank’a sunabilecekleri teminatlar arasına dahil edildi.

Etiketler