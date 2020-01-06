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S&P'den Körfez bölgesi için 'risk' uyarısı

06.01.2020 - 17:11
S&P'den Körfez bölgesi için 'risk' uyarısı | Ekonomi Haberleri

S&P, ABD ile İran arasında artan gerilimin Körfez bölgesindeki riskleri arttırdığını duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s'tan (S&P) yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından yaşanan gelişmelerin Körfez bölgesinde riskleri arttırdığı belirtildi.

Açıklamada, artan risklere rağmen S&P'nin halen bölge için temel senaryosunun "ABD ve İran arasında tam kapsamlı askeri bir karşılaşmanın olmayacağı" yönünde bulunduğu aktarıldı.

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Körfez ülkelerine ilişkin ülke kredi derecelendirmelerinin mevcut bölgesel oynaklıkları yansıttığı belirtilen açıklamada, gerilimin artması durumunda yükselen petrol fiyatlarından gelen gelirin petrol üreticisi ülkelerin olası sermaye çıkışının etkilerini telafi edebileceği kaydedildi.

Bölgesel risklerin, gelecek dönemde temel senaryodaki öngörülerin üzerinde artış göstermesi durumunda Abu Dabi, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'ın dış varlık seviyeleri nedeniyle daha korunaklı olduğu belirtilen açıklamada, olası sermaye çıkışlarına ilişkin Bahreyn ve Katar'ın daha kırılgan olduğu bildirildi.


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