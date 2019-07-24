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S&P'den İngiltere'ye 'anlaşmasız ayrılık' uyarısı

24.07.2019 - 08:39
S&P'den İngiltere'ye 'anlaşmasız ayrılık' uyarısı | Ekonomi Haberleri

S&P, Boris Johnson’ın İngiltere’nin yeni başbakanı seçilmesi üzerine ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılık riskinin artması dolayısıyla, anlaşmasız ayrılığın ülkenin imalat ve hizmet sektörlerinin AB pazarına erişimini kısıtlayabileceği, oluşan gümrük maliyetleri nedeniyle ülkenin rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s'tan (S&P) yapılan açıklamada, İngiltere’nin yeni Başbakanı olacağı duyurulan Boris Johnson’ın ülkesini 31 Ekim tarihinde anlaşma ile ya da anlaşmasız bir şekilde Avrupa Birliği’nden (AB) çıkarmayı hedeflediği belirtildi.

İngiltere’nin 'AA/A-1 ' kredi notu ile değerlendirildiği, negatif not görünümün ise ülkenin AB’den düzensiz (anlaşmasız) şekilde çıkış olasılığına ilişkin riskleri yansıttığı belirtilen açıklamada, ülkenin AB’den anlaşmasız şekilde ayrılmasının, ülkenin imalat ve hizmet sektörlerinin AB pazarına erişimini kısıtlayabileceği, oluşan gümrük maliyetleri nedeniyle ülkenin rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyebileceği vurgulandı.

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İngiliz parlamentosunun AB’den anlaşmasız ayrılma seçeneğine izin verip vermeyeceğinin önümüzdeki dönemde izleneceği belirtilen açıklamada, konunun AB ile yeniden müzakere edilmesi için son derece kısıtlı bir sürenin olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Eğer anlaşmasız ayrılıktan kaçınmak mümkün olursa, İngiltere’nin AB’den yeni bir uzatma talep etmesi gerekecektir.” ifadesine yer verildi.

İngiltere’de hükümetin kamu harcamalarına ilişkin vaatleri dikkat alındığında, bütçe açığının 2018 yılındaki yüzde 1,5 seviyesinden 2021 yılında yüzde 2,5’a yükselmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, ülkenin ekonomik büyümesinin ise bu yılın sonunda yüzde 1’in biraz üzerinde bir seviyede olmasının öngörüldüğü belirtildi.


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