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S&P'den Euro Bölgesi için resesyon uyarısı

14.03.2020 - 11:44
S&P'den Euro Bölgesi için resesyon uyarısı | Ekonomi Haberleri

S&P Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başekonomisti Broyer, "Koronavirüsün Avrupa'nın ticari ortaklarına, özellikle ABD'ye daha fazla yayılması, Avrupa'nın ekonomik görünümü için büyük bir risk oluşturuyor" dedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını geciktirme aşamasının ve virüse yönelik önlemlerin Euro Bölgesi ekonomisini bu yılın ikinci yarısında teknik resesyona sürükleyebileceğini bildirdi.

S&P, Kovid-19 salgınının Euro Bölgesi ekonomisine etkisine ilişkin, "Euronun düzensiz değer kazanımı Kovid-19'dan daha uzun süreli ekonomik zarar verebilir" başlıklı bir rapor yayımladı.

Raporda, Kovid-19 salgınının yayılmasını geciktirme aşamasının ve kontrol altına almaya yönelik önlemlerin Euro Bölgesi ekonomisini bu yılın ilk yarısında teknik bir resesyona sürükleyebileceği ifade edildi.

Euronun düzensiz bir şekilde değer kazanmasının kalıcı olması durumunda 2021'de büyümeye en büyük tehdit haline gelebileceğine dikkati çekilen raporda, euro ve ABD faiz oranları arasında daralan farkın euro üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturduğu aktarıldı.

Raporda, Avrupa'ya büyük bir para akışı olmazsa bu durumun önümüzdeki aylarda Atlantik boyunca dalgalı sermaye akışına neden olabileceği belirtildi.

Söz konusu raporda görüşlerine yer verilen S&P Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başekonomisti Sylvain Broyer, yükselen hisse senedi piyasaları ve petrol fiyatlarındaki keskin dalgalanmaların Avrupa ekonomisi için gittikçe artan "fırtına tablosu"na katkı sunduğunu ifade etti.

Broyer, "Virüsün zirve zamanlamasına ilişkin belirsizlik, kredi itibarındaki olası ikinci aşama etkiler, maliye ve para politikası yanıtlarındaki etkililik ve koronavirüsün Avrupa'nın ticari ortaklarına, özellikle ABD'ye daha fazla yayılması, Avrupa'nın ekonomik görünümü için büyük bir risk oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.


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