S&P'den Çin için 'not' açıklaması
S&P, Çin'in kredi notunu A+ olarak teyit ederken, görünümün "durağan" olduğunu bildirdi.
Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Çin'in kredi notunu hükümetin reform gündemi, büyüme görünümü ve güçlü dış finansal göstergelerini gerekçe göstererek A+ olarak teyit etti. S&P görünümün "durağan" olduğunu bildirdi.
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