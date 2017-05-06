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S&P Türkiye'nin not kararını açıkladı

06.05.2017 - 00:13

S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti, görünümünde değişikliğe gitmedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu onayladı ve ülkenin not görünümünün "negatif" olduğunu bildirdi. Standard & Poor's tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 2017-2020 döneminde ortalama yüzde 3'lük bir büyüme öngörülüyor. 

S&P'nin bugün yaptığı açıklamada, negatif ekonomik görünüme yansıyan zayıf büyüme ve para birimindeki volatilite gibi risklerin, S&P'nin beklentilerinin üzerinde bir mali bozulmaya veya enflasyon baskılarına yol açabileceği belirtildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, Türk Lirası'nın dolar karşısında 2017 yılı içerisinde yüzde 6 güçleneceğini ve genel devlet borcunun 2017-2020 arasında GSYİH'nin yaklaşık yüzde 26'sını oluşturacağını öngörüyor. Bunun yanı sıra, S&P, Türkiye'de başkanlık seçimlerinin 2019 yılının Kasım ayında yapılacağı tahmininde bulundu. 


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