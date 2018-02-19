S&P Türkiye'nin kredi notunu açıklayacak! İşte piyasa beklentisi

Analistler, S&P'nin cuma günü açıklanması beklenen Türkiye'nin kredi notunda ve görünümünde değişikliğe gitmesini beklemiyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin kredi notunda ve görünümünde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Foreks'in 13 banka/kurum analisti ile yaptığı anket sonucuna göre, S&P'nin 23 Şubat Cuma günü planlanmış değerlendirmesinde bir değişiklik yapmayarak Türkiye'nin 'BB' olan notunu sabit tutması bekleniyor.

Ankete katılan analistlerin tamamı görünümün de 'Negatif' olarak korunacağı tahmininde bulundu.

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Ankete İş Yatırım, Gedik Yatırım, Tacirler Yatırım, Ahlatcı Yatırım, IşıkFX, Alnus Yatırım, QNB Finansbank, Bürümcekçi Araştırma, Abank, Reel Kapital Menkul, İş Portföy, Spinn Danışmanlık ve Yatırım Finansman katıldı.

S&P, 27 Ocak 2017 tarihinde Türkiye'nin 'BB' notunu korurken 'Durağan' olan görünümünü 'Negatif' olarak değiştirmişti. 5 Eylül 2017 ve 24 Kasım 2017 tarihli değerlendirmelerde ise 'BB' not ile 'Negatif' görünüm korunmuştu.

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