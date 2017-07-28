‹ Önceki Haber 8 saatliğine dünyanın en zengini oldu 8 saatliğine dünyanın en zengini oldu Sonraki Haber › Euro/dolar yıl sonu tahminini açıkladı Euro/dolar yıl sonu tahminini açıkladı

S&P Suudi Arabistan'ın kredi notunu açıkladı

28.07.2017 - 08:48

Suudi Arabistan'ın kredi notunun "A-" seviyesinde korunduğu, görünümünün "durağan" olduğu bildirildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Suudi Arabistan'ın kredi notunu koruduğunu duyurdu. S&P'den yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın yabancı para cinsinden kredi notunun "A-" seviyesinde korunduğu, görünümünün "durağan" olduğu bildirildi.

Suudi Arabistan'ın bilanço pozisyonunun 2017-2020 yılları arasında güçlü kalmasının öngörüldüğü ifade edilen açıklamada, Suudi yetkililerin kamu finansmanını sağlamlaştırıcı adımlar atmasının beklendiği için ülke görünümünün "durağan" olduğu belirtildi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Açıklamada, bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının geçen sene yüzde 17 olduğuna işaret edilirken, bu oranın 2017-2019 yıllarında ortalama yüzde 7 olmasının öngörüldüğü bilgisine yer verildi.

Suudi Arabistan'ın Petrol  üretiminin günlük ortalama 10 milyon varilde sabit kalmasının beklendiği kaydedilirken, düşük Petrol  fiyatları nedeniyle Petrol  endüstrisinin bu yıl ve gelecek sene Suudi Arabistan ekonomisine katkısının geçen yıla göre aynı kalacağı yorumunda bulunuldu.

Açıklamada, 2016'da yüzde 1,4 büyüme yakalayan Suudi ekonomisinin bu sene yüzde 0,5, gelecek yılda ise yüzde 1,5 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.

S&P, 7 Nisan'da, Suudi Arabistan'ın kredi notunun "A-" seviyesinde korunduğunu, görünümünün de "durağan" olduğunu bildirmişti.


‹ Önceki Haber 8 saatliğine dünyanın en zengini oldu 8 saatliğine dünyanın en zengini oldu Sonraki Haber › Euro/dolar yıl sonu tahminini açıkladı Euro/dolar yıl sonu tahminini açıkladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
107.879 Değişim: -0,47% Hacim : 1.617 Mio.TL Son veri saati : 12:04
Düşük 107.704 28.07.2017 Yüksek 108.299
Açılış: 108.299
3,5346 Değişim: -0,05%
Düşük 3,5281 28.07.2017 Yüksek 3,5406
Açılış: 3,53635
4,1403 Değişim: 0,17%
Düşük 4,1268 28.07.2017 Yüksek 4,1410
Açılış: 4,13325
143,11 Değişim: -0,04%
Düşük 142,91 28.07.2017 Yüksek 143,44
Açılış: 143,16
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.