S&P, Endonezya'nın kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Endonezya'nın kredi notunun "BBB-" seviyesinde teyit edildiğini duyurdu.

S&P'den yapılan açıklamada, Endonezya'nın kredi notunun "BBB-" seviyesinde teyit edildiği ve görünümünün "durağan" olduğu bildirildi. Açıklamada, emtia fiyatlarındaki toparlanmanın ve düzelme gösteren altyapının gelecek 3 veya 4 yıl içinde ülkede güçlü ekonomik büyümeye katkısı olacağının altı çizildi.

Dış ve mali dengelerin şu anki beklentileri önemli derecede aşması durumunda ülkenin kredi notunun yükseltileceği bilgisine yer verilen açıklamada, gelecek 1 veya 2 yılda ticari ve mali dengelerin şu anki öngörülerden daha kötü gerçekleşmesi durumunda ise ülkenin kredi notu üzerinde aşağı yönlü baskı oluşacağı vurgulandı.

Açıklamada, geçen sene yüzde 5,1 oranında büyüme kaydeden Endonezya ekonomisinin bu sene yüzde 5,3 oranında, gelecek yıl ise yüzde 5,5 oranında büyüme göstermesinin beklendiğine yer verildi.

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