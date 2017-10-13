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S&P: Endişe verici bir trend var

13.10.2017 - 10:53

S&P Kredi Notları Global Şefi Kraemer, "Gelişmekte olan piyasalarda endişe verici bir trend var, Türkiye ve Güney Afrika başlıca örnekler" dedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, çok sayıda gelişmekte olan ekonominin, özellikle de Türkiye ve Güney Afrika'da, egemen bilançolarını temizlemekte global likiditenin avantajlarını tam olarak kullanamadıklarını bildirdi.

Foreks'te yer alan haberde, S&P Global'in ülke kredi notları global şefi Moritz Kraemer, "Birçok hükümet bu kolay fonlama döneminde gözlerini makroekonomik istikrar konularından ayırarak daha kısa zamanda yurt içinde siyasi ödülü olan politikalara yöneldiler" diye konuştu.

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Bu yurt içi siyasi riskin, gevşek fonlama şartları fırsatını kaldıraç ve borç azaltmak için kullanmayan çok sayıda gelişmekte olan ülkede mevcut olduğunu ifade eden Kraemer, "Türkiye ve Güney Afrika bu trendin iki önemli örnekleri" açıklamasında bulundu.

Ayrıca Kraemer, Fed ve ECB kolay paranın musluklarını yavaş yavaş kapattıkça gelişmekte olan piyasaların daha fazla baskı ile karşı karşıya kalmalarının beklendiğini belirtti.


Etiketler

  • S&P
  • kredi notları
  • Global Ratings
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