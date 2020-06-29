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S&P Çin'in kredi notunu teyit etti

29.06.2020 - 13:32
S&P Çin'in kredi notunu teyit etti | Ekonomi Haberleri

Standard&Poor's (S&P), Çin'in kredi notunu teyit etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Çin'in uzun vadeli kredi notunun "A ", kısa dönem kredi notunun "A-1" olarak teyit edildiğini açıkladı.

Çin'in kredi not görünümünün "durağan" olduğuna işaret edilen açıklamada, ülkenin önümüzdeki birkaç yıl içinde diğer orta gelirli ekonomilerin üzerinde büyüme performansı sergileyeceği ifade edildi.

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Açıklamada, büyümenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19), ABD-Çin gerilimleri, ekonominin yeniden yapılandırılması çalışmaları ile finansal riskler ve belirsizliklerden etkilenebileceğine dikkat çekildi.

ABD ve Çin ilişkilerinin yakın gelecekte normalleşmesinin beklenmediğine dikkat çekilen açıklamada, Çin ekonomisinin 2021-2023 yıllarında ortalama yıllık yüzde 5,5 büyüyeceği öngörüsüne yer verildi.


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