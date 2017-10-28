S&P Almanya'nın kredi notunu korudu, İtalya'yı yükseltti

S&P, Almanya ve İtalya'ya dair kredi notu değerlendirmelerini açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Almanya ve İtalya'ya dair kredi notu değerlendirmelerini açıkladı.

S&P'den yapılan açıklamada, Almanya'nın kredi notunun "AAA" seviyesinde korunduğu, görünümünün de "durağan" olduğu belirtildi. Açıklamada, gelecek iki yılda Almanya'nın kamu finansmanı ve güçlü dış bilanço tablosunun potansiyel finansal ve ekonomik şoklara dayanmasının beklendiği belirtilirken, Almanya'nın güçlü kurumsal çerçevesi, istikrarlı siyasi sistemi yüksek refah seviyesi ve çeşitlilik gösteren ekonomisine işaret edildi.

Öte yandan, Almanya ekonomisinin beklenenden daha zayıf büyüme kaydetmesi durumunda ülkenin kredi notunun düşürülebileceği uyarısında bulunan açıklamada, ülkenin borçlarının beklenmedik şekilde artması durumunda bunun kredi notu üzerinde baskı uygulayabileceği vurgulandı.

S&P, geçen sene yüzde 1,9 büyüme yakalayan Almanya ekonomisinin, bu yıl yüzde 2,1 ve gelecek sene de yüzde 1,7 oranlarında genişlemesinin öngörüldüğünü bildirdi.

S&P İTALYA'NIN KREDİ NOTUNUN YÜKSELTİLTTİ

İtalya'ya dair açıklamada, ülkenin kredi notunun "BBB-" seviyesinden "BBB" seviyesine yükseltildiği ve görünümünün "durağan" olduğu belirtildi.

Açıklamada, artış gösteren özel sektör yatırımlarının ve istihdam seviyesinin İtalya'nın ekonomik toparlanmasını desteklediğinin altı çizilirken, ülkenin bankacılık sektöründe risklein azaldığı ifade edildi.

Öte yandan, açıklamada, İtalya'nın ekonomik büyüme hızında ani düşüş görülmesi durunda ülkenin kredi notunun yeniden değerlendirilebileceği uyarısında bulunuldu.

S&P, geçen sene yüzde 0,9 büyüme yakalayan İtalya ekonomisinin, bu yıl yüzde 1,4 ve gelecek sene de yüzde 1,3 oranlarında genişlemesini öngörüyor.