‹ Önceki Haber Bakandan 'dolar' açıklaması Bakandan 'dolar' açıklaması Sonraki Haber › "Yatırımcıların güveni devam ediyor" "Yatırımcıların güveni devam ediyor"

S&P Almanya'nın kredi notunu korudu, İtalya'yı yükseltti

28.10.2017 - 14:42

S&P, Almanya ve İtalya'ya dair kredi notu değerlendirmelerini açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Almanya ve İtalya'ya dair kredi notu değerlendirmelerini açıkladı.

S&P'den yapılan açıklamada, Almanya'nın kredi notunun "AAA" seviyesinde korunduğu, görünümünün de "durağan" olduğu belirtildi. Açıklamada, gelecek iki yılda Almanya'nın kamu finansmanı ve güçlü dış bilanço tablosunun potansiyel finansal ve ekonomik şoklara dayanmasının beklendiği belirtilirken, Almanya'nın güçlü kurumsal çerçevesi, istikrarlı siyasi sistemi yüksek refah seviyesi ve çeşitlilik gösteren ekonomisine işaret edildi.

Öte yandan, Almanya ekonomisinin beklenenden daha zayıf büyüme kaydetmesi durumunda ülkenin kredi notunun düşürülebileceği uyarısında bulunan açıklamada, ülkenin borçlarının beklenmedik şekilde artması durumunda bunun kredi notu üzerinde baskı uygulayabileceği vurgulandı.

S&P, geçen sene yüzde 1,9 büyüme yakalayan Almanya ekonomisinin, bu yıl yüzde 2,1 ve gelecek sene de yüzde 1,7 oranlarında genişlemesinin öngörüldüğünü bildirdi.

S&P İTALYA'NIN KREDİ NOTUNUN YÜKSELTİLTTİ

İtalya'ya dair açıklamada, ülkenin kredi notunun "BBB-" seviyesinden "BBB" seviyesine yükseltildiği ve görünümünün "durağan" olduğu belirtildi.

Açıklamada, artış gösteren özel sektör yatırımlarının ve istihdam seviyesinin İtalya'nın ekonomik toparlanmasını desteklediğinin altı çizilirken, ülkenin bankacılık sektöründe risklein azaldığı ifade edildi.

Öte yandan, açıklamada, İtalya'nın ekonomik büyüme hızında ani düşüş görülmesi durunda ülkenin kredi notunun yeniden değerlendirilebileceği uyarısında bulunuldu.

S&P, geçen sene yüzde 0,9 büyüme yakalayan İtalya ekonomisinin, bu yıl yüzde 1,4 ve gelecek sene de yüzde 1,3 oranlarında genişlemesini öngörüyor.


‹ Önceki Haber Bakandan 'dolar' açıklaması Bakandan 'dolar' açıklaması Sonraki Haber › "Yatırımcıların güveni devam ediyor" "Yatırımcıların güveni devam ediyor"
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
107.884 Değişim: 0,51% Hacim : 5.456 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 106.932 27.10.2017 Yüksek 108.076
Açılış: 107.096
3,7894 Değişim: -0,81%
Düşük 3,7875 27.10.2017 Yüksek 3,8433
Açılış: 3,82045
4,3986 Değişim: -1,26%
Düşük 4,3957 27.10.2017 Yüksek 4,4677
Açılış: 4,4549
155,25 Değişim: -0,25%
Düşük 154,88 27.10.2017 Yüksek 156,44
Açılış: 155,64
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.