"S&P 500 Endeksi yeni dip seviyelere gerileyebilir"

Bank of America stratejistleri, S&P 500 Endeksi'nin 2,960 puanı görüp yeniden dip seviyelere gerileyebileceğini belirtti

Bank of America Corp.'a göre ABD hisseleri, VIX'te daha öncesinde görülen seyrin yeniden tutması durumunda büyük bir ihtimalle yeni düşük seviyelere gerileyecek.

Benjamin Bowler öncülüğündeki BofA stratejistlerinin Salı günkü notunda, ayı piyasası sonrası yaşanan rallinin, 2008 yılında olanlara oldukça benzediği ve S&P 500 Endeksi'nde yeni düşükler görülmesi öncesinde yukarı yönlü sınırlı alan kaldığını işaret ettiği belirtildi.

BofA stratejistleri söz konusu sonuca son üç büyük satış dalgasında volatilitenin zirvesinden ölçüm yapıp mevcut olanlarla karşılaştırarak ulaştılar.

##$HABER_1461593$##

Raporda "Volatilite piyasalarının ikinci bir piyasa şoku riskini düşük fiyatladığı" belirtildi. Rapora göre VIX'in 16 Mart zirvesinden beri yüzde 15 civarında yükselen S&P 500 Endeksi'nin 2008 - 2009 ayı piyasası rallisiyle uyumlu hareket etmesi durumunda, krizin ekonomik etkisinin fiyatlanmasıyla 2,960 puanda zirve görebilir.

BofA'nın notuna göre daha önceki üç büyük satışta (1987, 2002, 2008) VIX'in zirve görmesinden hisse piyasasının dibe ulaşması bir buçuk ile dört ay arasında zaman almıştı. S&P 500 Endeksi yeniden düşmeden önce yüzde 15 ile yüzde 25 arasında yükseliş kaydetti.

Bankanın analizi JPMorgan Chase & Co. ve Goldman Sachs Group Inc. stratejistleriyle çelişiyor. JPMorgan ve Goldman'ın uzmanları hisse piyasasında muhtemelen en kötüsünün geri kaldığını söylüyorlar.

Diğer yandan Guggenheim'dan Scott Minerd gibiler S&P 500 Endeksi'nin Mart ortasında görülen 2,237.40 puanlık kapanışın oldukça altına inebileceğini düşünüyor.

Etiketler