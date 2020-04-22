‹ Önceki Haber Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Sonraki Haber › Bankalar 24 Nisan Cuma günü açık mı? Bankalar 24 Nisan Cuma günü açık mı?

"S&P 500 Endeksi yeni dip seviyelere gerileyebilir"

22.04.2020 - 14:26
"S&P 500 Endeksi yeni dip seviyelere gerileyebilir" | Ekonomi Haberleri

Bank of America stratejistleri, S&P 500 Endeksi'nin 2,960 puanı görüp yeniden dip seviyelere gerileyebileceğini belirtti

Bank of America Corp.'a göre ABD hisseleri, VIX'te daha öncesinde görülen seyrin yeniden tutması durumunda büyük bir ihtimalle yeni düşük seviyelere gerileyecek.

Benjamin Bowler öncülüğündeki BofA stratejistlerinin Salı günkü notunda, ayı piyasası sonrası yaşanan rallinin, 2008 yılında olanlara oldukça benzediği ve S&P 500 Endeksi'nde yeni düşükler görülmesi öncesinde yukarı yönlü sınırlı alan kaldığını işaret ettiği belirtildi.

BofA stratejistleri söz konusu sonuca son üç büyük satış dalgasında volatilitenin zirvesinden ölçüm yapıp mevcut olanlarla karşılaştırarak ulaştılar.

##$HABER_1461593$##

Raporda "Volatilite piyasalarının ikinci bir piyasa şoku riskini düşük fiyatladığı" belirtildi. Rapora göre VIX'in 16 Mart zirvesinden beri yüzde 15 civarında yükselen S&P 500 Endeksi'nin 2008 - 2009 ayı piyasası rallisiyle uyumlu hareket etmesi durumunda, krizin ekonomik etkisinin fiyatlanmasıyla 2,960 puanda zirve görebilir.

BofA'nın notuna göre daha önceki üç büyük satışta (1987, 2002, 2008) VIX'in zirve görmesinden hisse piyasasının dibe ulaşması bir buçuk ile dört ay arasında zaman almıştı. S&P 500 Endeksi yeniden düşmeden önce yüzde 15 ile yüzde 25 arasında yükseliş kaydetti.

Bankanın analizi JPMorgan Chase & Co. ve Goldman Sachs Group Inc. stratejistleriyle çelişiyor. JPMorgan ve Goldman'ın uzmanları hisse piyasasında muhtemelen en kötüsünün geri kaldığını söylüyorlar.

Diğer yandan Guggenheim'dan Scott Minerd gibiler S&P 500 Endeksi'nin Mart ortasında görülen 2,237.40 puanlık kapanışın oldukça altına inebileceğini düşünüyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.171 Değişim: 0,57% Hacim : 12.031 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.897 22.04.2020 Yüksek 98.962
Açılış: 98.129
6,9839 Değişim: 0,07%
Düşük 6,9571 22.04.2020 Yüksek 7,0081
Açılış: 6,9787
7,5489 Değişim: -0,32%
Düşük 7,5467 22.04.2020 Yüksek 7,6145
Açılış: 7,573
385,25 Değişim: 1,86%
Düşük 376,41 22.04.2020 Yüksek 386,30
Açılış: 378,23
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.